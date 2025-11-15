Si te encantó 'Juego de Tronos', esta épica histórica es una joya perfecta que nadie esperaba: se ve en 3 horas

Si por algo se caracteriza Juego de Tronos es por ser considerada la mejor serie de fantasía de la televisión. Su última temporada no debería cambiar lo que es evidente: la producción de HBO supo sorprender con un universo complejo en el que la política jugaba un papel crucial. Es la serie favorita de muchos espectadores y es una elección más que justificada. Si te consideras de este grupo, creo que no deberías dejar pasar Gunpowder.

Esta épica histórica actualmente cuenta con un 72% en Rotten Tomatoes. Si nos retrotraemos un poco al pasado, Juego de Tronos terminó hace unos años y, a pesar del descenso en la calidad hacia el final de la aclamada serie, muchos espectadores han pasado los años siguientes buscando series similares que se sientan tan emocionantes como la adaptación de la obra de G. R. R. Martin.

Kit Harington en otra épica que no te defraudará

Es posible que La Casa del Dragón se haya convertido en un excelente remedio. Sin embargo, existen otras series que sin duda han saciado el apetito por ver esas historias épicas ambientadas en el pasado, ya sea real o imaginario. Si buscas algo que recoja ese mismo espíritu, con presupuestos de producción de la talla de HBO y protagonizada por un actor de Juego de Tronos, deberías tener en el radar la serie de Gunpowder.

Gunpowder es una miniserie británica de tres episodios que se estrenó en Reino Unido por BBC One en octubre de 2017 y llegó a HBO solo dos meses después. La serie narra la Conspiración de la Pólvora en Londres en 1605, con Kit Harington ocupando el papel de Robert Catesby, el líder de los católicos ingleses que planeó el evento.

El fracaso de la Conspiración de la Pólvora se conmemora cada año el 5 de noviembre en Gran Bretaña con la Noche de Guy Fawkes, en honor a uno de los conspiradores, que en la serie fue interpretado por Tom Cullen. Quizás también reconozcas la conspiración por su relevancia en V de Vendetta y por las máscaras de Guy Fawkes, que son tan populares en el mundo informático de los hackers.

A pesar de la importancia de Guy Fawkes en el legado de aquella noche, fue Robert Catesby quien la planeó. La serie relata los preparativos, mostrando por qué el protagonista decidió tomar una medida tan drástica y cómo una serie de incidentes confluyeron en su fracaso. Es una serie realmente impactante que destaca principalmente por su ritmo ágil y que tiene un propósito claro. Con un excelente reparto, Gunpowder sigue la estela de Juego de Tronos y es una forma fantástica de estar entretenido durante tres horas. La mala noticia es que actualmente no está disponible en streaming, pero siempre puedes programar un aviso en JustWatch.