Los huevos Kinder de Pokémon llegan a España: esto es todo lo que tienes que saber

Pokémon sigue ampliando sus colaboraciones con marcas icónicas, y la última en llegar a España está causando sensación entre todos los amantes de la franquicia. Ferrero ha lanzado en nuestro país los Huevos Kinder Sorpresa Maxi de Pokémon, una edición especial que coincide con el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A y que ya puede encontrarse en los principales supermercados.

Por ahora, Carrefour ha sido la primera cadena en confirmar su disponibilidad. Estos huevos son más grandes que los Kinder tradicionales, ya que dentro incluyen figuras desmontables de gran tamaño inspiradas en algunos de los Pokémon más queridos de la saga.

Qué sorpresa traen los Huevos Kinder Sorpresa Maxi de Pokémon

Dentro de cada huevo se esconde una figura de Pikachu, Jigglypuff o Snorlax, acompañada de un pequeño minijuego. Las figuras vienen desmontadas para que los fans puedan construirlas pieza a pieza y colocarlas sobre una base especial que permite lanzar un disco de plástico contra otro Pokémon de cartón incluido en el pack.

Los tres modelos disponibles son los siguientes:

- Pikachu con un Meowth de cartón.

- Jigglypuff con un Weezing de cartón.

- Snorlax con un Victreebel de cartón.

La colección estará disponible por tiempo limitado, así que quienes quieran hacerse con uno de estos huevos de edición especial deberían aprovechar mientras duren las existencias. Una colaboración que combina la nostalgia de los Kinder Sorpresa con el encanto eterno de Pokémon.