Florida presenta una citación penal contra Roblox por presunta exposición de menores a comportamientos depredadores

La seguridad de los menores en internet vuelve a estar en el centro del debate. En esta ocasión, la popular plataforma de videojuegos Roblox enfrenta una citación penal emitida por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tras detectarse supuestos comportamientos depredadores hacia niños dentro del juego. La investigación busca determinar hasta qué punto la compañía habría permitido o no controlado adecuadamente estas situaciones.

El fiscal anunció la medida a través de un vídeo publicado el 20 de octubre en su cuenta oficial de X, en el que aseguró que su equipo “no se detendrá ante nada” para proteger a los menores en línea. Además, acusó a Roblox de “actuar de manera negligente” y de “haber lucrado a costa de nuestros hijos mientras los exponían a los peores peligros”.

Roblox colabora con la investigación de Florida

En respuesta, Roblox ha afirmado que cooperará plenamente con la investigación y que comparte la preocupación de las autoridades. En declaraciones al medio Florida Phoenix, la compañía aseguró que “mantener a los niños seguros es una prioridad” y que continuarán “trabajando con las fuerzas del orden y mejorando sus sistemas de protección”.

Entre las medidas que Roblox menciona se incluyen la prohibición de compartir imágenes y vídeos en los chats, el uso de filtros que bloquean información personal y el desarrollo de un sistema de estimación de edad para limitar el acceso a determinadas funciones.

No es la primera vez que la plataforma se enfrenta a una investigación similar. En abril de 2025, el mismo fiscal general ya había presentado una citación civil solicitando documentos sobre el control parental, el contenido para menores y las estrategias de marketing de la empresa.

Este nuevo procedimiento se suma a una larga lista de polémicas que han afectado a Roblox en los últimos años. En agosto, el juego fue prohibido en Catar por motivos de seguridad infantil, y en Estados Unidos varios estados, como Luisiana, han presentado demandas colectivas en su contra. El Congreso también ha pedido una mayor transparencia por parte de la empresa, que ahora se enfrenta a uno de los mayores desafíos legales de su historia.