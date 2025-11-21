Hytale, el considerado como sucesor de Minecraft, vuelve a la vida tras haber sido cancelado

Hytale, el ambicioso sandbox que muchos llegaron a considerar como el sucesor espiritual de Minecraft, ha protagonizado una de las resurrecciones más inesperadas del año. Tras haber quedado prácticamente descartado después de que su desarrollo se diera por terminado meses atrás, el proyecto ha regresado con un nuevo rumbo y, sobre todo, con una nueva muestra de jugabilidad que confirma que el equipo está de vuelta y dispuesto a cumplir la promesa que cautivó a millones de jugadores en su anuncio original.

Durante años, Hytale fue uno de los desarrollos independientes más seguidos del panorama, acumulando una comunidad enorme gracias a su propuesta híbrida entre construcción, exploración, aventura y RPG. Sin embargo, la complejidad del proyecto y las dificultades internas llevaron a que su producción se cancelara de forma repentina. Muchos creyeron entonces que el sueño había terminado definitivamente. La sorpresa llegó cuando sus creadores originales recuperaron los derechos del juego y anunciaron su intención de retomarlo desde una dirección más cercana a la visión inicial que se presentó hace ya tanto tiempo.

Para demostrar que el proyecto está realmente vivo, el estudio ha publicado un extenso vídeo de gameplay de más de 15 minutos, completamente sin editar. En él se aprecia un enfoque más centrado en la creatividad, la exploración y la construcción libre, recuperando el espíritu que enamoró a la comunidad durante los primeros años del desarrollo. Se observa también un motor más pulido, animaciones renovadas y una interfaz simplificada, señales claras de que el equipo ha decidido avanzar con paso seguro, sin repetir los errores del pasado.

Un rival muy interesante para Minecraft

La nueva etapa de Hytale se construirá sobre dos pilares: una versión de acceso anticipado que permitirá a la comunidad participar activamente en la evolución del juego y la incorporación de herramientas de modding desde el primer día, uno de los elementos diferenciadores que sus responsables consideran esenciales. Al mismo tiempo, se ha trazado una hoja de ruta a largo plazo que contempla varios años de actualizaciones y expansión del contenido.

Aunque todavía queda mucho por recorrer, el renacimiento de Hytale ha devuelto la ilusión a una comunidad que nunca dejó de creer en su potencial. Tras años de incertidumbre, el proyecto vuelve a tomar forma con un objetivo claro, que no es otro que recuperar su esencia y convertirse, por fin, en el sandbox que prometía revolucionar el género.