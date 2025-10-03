No iba a ser Boromir: Sean Bean casi interpretó a un personaje diferente en 'El Señor de los Anillos'

Sean Bean ha confirmado que podría haber sido elegido para interpretar a un personaje clave diferente a Boromir en la franquicia de El Señor de los Anillos. Lo cierto es que esta trilogía, considerada una obra maestra de la fantasía, consolidó la popularidad de la mayor parte de su elenco. Lo hizo al mismo tiempo que la saga de fantasía épica se convertía en la propiedad más importante del mundo en ese momento.

La realidad es que Sean Bean no es extraño a interpretar a muchos personajes que mueren. Aunque Boromir perece en el final de La Comunidad del Anillo, el actor vuelve a aparecer en algunas escenas posteriores. Además, Sean Bean también es conocido por sus papeles en Juego de Tronos y Troya. También aparecerá en Anemone, la película que presenta el regreso de Daniel Day-Lewis a la actuación.

Sean Bean pudo haberse convertido en Aragorn

En una entrevista reciente, Sean Bean ha confirmado haber sido considerado para un papel diferente al de Boromir por un creativo clave. Al preguntarle si siempre fue considerado para interpretar a Boromir, Sean Bean respondió que el productor Barrie Osborneestuvo empeñado en que hiciera de Aragorn. Sin embargo, el actor nunca lo consideró como una posibilidad real.

"Se habló de Aragorn en un momento dado, y sé que Barrie Osborne estaba muy interesado en que yo lo interpretara", comentó Sean Bean con ciertas dudas. "Ya sabes, estaba interpretando a Boromir, me decidí por eso. Luego llegó Viggo, e hizo un Aragorn fascinante". Lo más curioso es que el propio Daniel Day-Lewis también fue considerado para ese mismo papel.

Analizándolo con cierta perspectiva, Sean Bean demostró tener una capacidad impresionante para consolidarse como uno de los rostros de cualquier franquicia. Un hecho sorprendente si se tiene en cuenta su limitado tiempo en pantalla. Solo aparece en la primera temporada de Juego de Tronos y es un personaje principal únicamente en La Comunidad del Anillo por razones obvias. Sin embargo, está irremediablemente vinculado a estos dos títulos como cualquier miembro del reparto recurrente.