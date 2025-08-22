James Gunn adelanta una importante promesa para el futuro del DCEU en el cine

Es evidente que el DCEU ha tenido un arranque soñado. Pese a no surgir del mejor punto de partida, James Gunn ha sabido reponerse al desgaste del universo compartido de Zack Snyder. Superman ha sido un éxito, siendo el primer paso de algo mucho más grande que está en camino. Dado que el filme protagonizado por David Corenswet ha tenido un recibimiento notable, el director de los Guardianes de la Galaxia tiene luz verde para seguir adelante.

2025 se convirtió en el año en que la renovada línea de tiempo resurgió, con una versión de Superman que se sustenta en las raíces más comiqueras de la piedra angular de DC Comics. En este sentido, el cineasta ha querido dejar claras ciertas cosas sobre las futuras películas de DC Studios y sus próximos lanzamientos digitales.

El resurgir del DCEU con James Gunn al frente

Lo cierto es que la película de Superman de James Gunn reimaginó al Hombre de Acero para una nueva generación de seguidores. Asimismo, el lanzamiento digital de Superman terminó siendo antes de lo esperado, ya que la entrega estuvo disponible para comprar a partir del 15 de agosto. Eso significó que el filme dejó de estar exclusivamente en cines tras poco más de un mes.

Esta decisión ha provocado mucha conversación sobre el recorrido en taquilla de la película. Pues bien, el cineasta tiene algo que decir al respecto. Aunque afirmó que la segunda temporada de Peacemaker fue la principal razón por la que Superman se estrenó en formato digital de manera anticipada, James Gunn confirmó que esto no pasará siempre.

"La próxima vez será más largo. No quiero que la gente se acostumbre. Es por Peacemaker que lo dejé salir ahora", explicaba. Dado que varios personajes de Superman regresarán en la nueva temporada de Peacemaker, tiene sentido que DC Studios optara por un lanzamiento digital anticipado. De esta forma, James Gunn marca verdaderamente el inicio de una franquicia interconectada.

Según sus últimos comentarios al respecto, los próximos estrenos en cines, como la película de Supergirl, que llegará a la gran pantalla en 2026, tendrán un plan de distribución más tradicional. Teniendo en cuenta que existen muchos más planes de rodaje del DCEU para varias películas, el tiempo dirá cómo será la forma en que se conecten entre sí.