James Gunn confirma el casting de Clayface en la película: qué implica en el DCEU

Es cierto que el actor principal que se ha confirmado de Clayface en el DCEU no es una estrella de Hollywood muy conocida. Pero es precisamente eso lo que hace que su anuncio de casting sea aún más interesante. La realidad es que DC Studios aún no ha confirmado a los actores que interpretarán a muchos de los personajes de DC. Por ese motivo, las personas que darán vida a personajes como Batman, Wonder Woman o el Joker siguen siendo una incógnita.

Sin embargo, un enorme número de personajes del Universo DC ya habría confirmado su aparición en el DCEU que lidera James Gunn. Para empezar, Superman será interpretado por David Corenswet en la próxima película que se estrenará en julio. Y es que el DCEU se tomará la licencia de explorar una amplia variedad de personajes de DC en los próximos años.

Tom Rhys Harries será Clayface en el DCEU

Por otro lado, pese a que la información que llega de The Brave and the Bold es casi nula, la película de Clayface avanza a buen ritmo. De hecho, DC Studios ya ha confirmado director, guionista y protagonista asignados. Por lo tanto, es probable que Clayface sea el primer proyecto centrado en Gotham con un enfoque de terror y desde la perspectiva de un miembro de la galería de villanos del Caballero Oscuro.

El casting de Clayface parecía estar destinado a buscar un gran nombre en la industria dadas las habilidades de cambio de forma que definen la naturaleza del personaje. Pero en lugar de tomar un nombre de la lista más plausible, DC Studios eligió a Tom Rhys Harries para interpretar a Clayface en el DCEU.

El anuncio de Tom Rhys Harries como el actor principal de Clayface sugiere una apuesta muy personal de DC Studios por talentos escondidos, incluso si esto implica que cada proyecto pase por alto a actores que garanticen cierta confianza entre el público. Lo más seguro sería buscar a actores de talla mundial para que interpreten a personajes de primer nivel. Sin embargo, DC quiere apostar por otro tipo de estrategia diferente. Esta idea ha ido cogiendo impulso con los anuncios previos de casting en el DCEU.