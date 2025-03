Jason Momoa habla sobre cómo es el aspecto de Lobo en el DCEU que capitanea James Gunn

Jason Momoa ha hablado sobre cómo el reinicio del DCEU de James Gunn ha creado un traje de Lobo que sea fiel a los cómics de DC como parte de su estreno en Supergirl: Woman of Tomorrow. Tras interpretar a Aquaman en las películas de DC, la trayectoria del conocido actor en el género de superhéroes está lejos de terminar, ya que se prepara para unirse al DCEU de James Gunn. Sin embargo, esta vez tendrá un papel muy diferente.

La idea inicial es ser presentado en Supergirl: Woman of Tomorrow, por lo que Jason Momoa interpretará al famoso cazarrecompensas de DC. Por supuesto, los detalles más importantes sobre su participación se han mantenido en secreto. Una entrevista con Screen Rant sugiere que Jason Momoa habló sobre dar vida a Lobo en Supergirl: Woman of Tomorrow.

Jason Momoa revela detalles sobre la apariencia de Lobo en Supergirl: Woman of Tomorrow

Al ser preguntado sobre la figura de Lobo en el DCEU de James Gunn, Jason Momoa comentó varios aspectos del personaje, incluyendo que le encanta el material original de DC y que es un papel que le pone particularmente nervioso. "Bueno, este es el papel que siempre he querido interpretar. Es el cómic que me encantaba, así que estoy muy nervioso. No quiero revelar demasiado, pero nos vemos bastante bien, exactamente como el personaje", explicaba el actor.

Desde que se reveló la incorporación oficial de Jason Momoa al reparto de Supergirl: Woman of Tomorrow, este ha sido uno de los aspectos más comentados de la película, especialmente considerando que una de las principales estrellas de la Liga de la Justicia del DCEU está de vuelta. Según afirma el propio Jason Momoa, si bien es cierto que su etapa como Aquaman pudo haber terminado mal, está listo para un nuevo capítulo como Lobo.

Jason Momoa vuelve a repetir como imponente Rey del océano en esta segunda entrega de «Aquaman» Warner

Esto hace pensar que su papel de ensueño se vuelve realidad. Teniendo en cuenta el trasfondo del legado de Lobo en los cómics, el DCEU puede tomar muchas direcciones diferentes de cara al futuro. Y es que, pese a que Lobo será una nueva incorporación para Supergirl: Woman of Tomorrow, la idea de que Jason Momoa se meta en la piel de este personaje ha estado en los objetivos de DC Studios durante bastante tiempo.

Incluso el propio James Gunn reveló recientemente que la incorporación de Jason Momoa como Lobo era algo que ya tenían en mente, lo que hace que su incorporación al DCEU se sienta como algo aún más emocionante. Por supuesto, todavía queda por ver qué le depara el futuro a Jason Momoa tras el estreno Supergirl: Woman of Tomorrow, ya que DC Studios no ha revelado en qué otras películas y series podría aparecer.