El jefe de GTA 6, Strauss Zelnick, no se fía del éxito del juego: "vamos con miedo"

El 26 de mayo de 2026 puede ser una fecha realmente legendaria para el sector del videojuego, ya que es el día establecido por Rockstar Games y Take-Two Interactive para el lanzamiento de GTA 6, a no ser que sufra un nuevo retraso tal y como se está comentando en las últimas semanas. No obstante, los propios responsables del título quieren hacer un llamamiento a la calma respecto a lo que puede significar el lanzamiento de la propuesta en el mercado.

Los responsables de GTA 6 prefieren mantener la cautela con su éxito

, a pesar de que todo apunta a que será un fenómeno comercial. La saga GTA tiene un historial impresionante —GTA 5 ha vendido más de 215 millones de copias y Red Dead Redemption 2 supera los 77 millones—, lo que refuerza la expectativa de ventas masivas desde el primer día. Algunos pronostican que GTA 6 podría vender el doble que GTA V en tan solo 24 horas, e incluso superar los 40 millones de unidades en su primer año., reconoce, incluso aunque se trate de la propiedad más esperada en la historia del entretenimiento.

Sin embargo, Zelnick subraya la importancia de “mantener los pies en el suelo” y evitar confiarse antes del lanzamiento. Aunque no duda del potencial del título, enfatiza que “no damos nada por sentado” y que, aunque hay un optimismo considerable, el verdadero juicio dependerá de los consumidores. También alerta sobre variables que pueden afectar negativamente la recepción del juego, como posibles campañas de reseñas negativas (review bombing) o controversias imprevistas.

Se reafirmó la fecha de lanzamiento de GTA 6 para el 26 de mayo de 2026 (PS5 y Xbox Series X|S), aunque sin confirmar una versión para PC. Zelnick pide mesura a desarrolladores y productores, instándolos a centrarse en ofrecer una experiencia excelente antes de celebrar cualquier éxito prematuro. Por lo tanto, a nivel interno no se espera un nuevo retraso para el título, aunque eso es algo que ya se ha escuchado en otras ocasiones.