La joya de ciencia ficción más intensa que nunca pensaste encontrar: es alucinante y está en streaming

Ocho personas. Ocho lugares. Ocho vidas que no deberían cruzarse, pero que finalmente lo hacen. Así comienza Sense8, la serie creada por Lana y Lilly Wachowski en colaboración con J. Michael Straczynski. Berlín, Ciudad de México, Nairobi, Seúl, Chicago, Londres, Mumbai y San Francisco: un mapa de historias que terminan conectándose de manera imposible.

Lo más curioso es que no hay jerarquías entre los protagonistas. De hecho, cada historia importa y cada experiencia pesa. Sus pensamientos, miedos y deseos se entrelazan en una red invisible que convierte lo individual en algo colectivo. Además, la ciencia ficción no se usa como un recurso para escapar del mundo que nos rodea, sino para explorar eso que nos hace humanos en su forma más cruda y auténtica.

La diversidad como núcleo narrativo

De un modo especial, la serie hace que el “estar juntos” sea algo literal, como si fuese algo tangible. Y también está la cuestión de la diversidad: no como un mero adorno sin funcionalidad, sino como un núcleo que mueve la historia. Una producción que también se toma su tiempo en abordar la identidad de género, la orientación sexual, la discriminación racial y los conflictos sociales.

En este sentido, cada contexto aporta su propia voz, por lo que el curso de la narración los respeta sin caer en el error de una simplificación innecesaria. Al final acaba convirtiéndose en un mosaico humano que se mueve al ritmo de la empatía. La narrativa salta de un personaje a otro y en esa simultaneidad nace la tensión que mueve la trama.

Dos temporadas y un episodio especial final fueron suficientes para consolidarla como una joya en el género que ocupa un lugar tan especial. No terminó siendo infinita, pero su impacto e influencia sigue siendo importante: abrió una puerta a la empatía a través del género de ciencia ficción. Con un encanto particular, Sense8 demuestra que las conexiones humanas pueden ser tan extraordinarias como cualquier poder sobrehumano.

Disponible en Netflix, la serie invita a perderse en la vida de otros y a sentir, por unas pocas horas, lo que significa estar conectado más allá de fronteras o idiomas. No es solo una serie que se ve, sino que tiene la ambición de ser una experiencia que invita a vivir.