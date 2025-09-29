Kai Cenat salta en directo en paracaídas para celebrar su millón de suscriptores en Twitch

Como se suele decir, los récords están para romperlos, y eso es lo que lleva consiguiendo Kai Cenat en los últimos días en Twitch gracias a su especial Mafiathon 3. El estadounidense superó hace unos días el máximo de suscriptores que nadie había tenido nunca en la plataforma, una marca que ya era suya, pero ahora ha ido un paso más allá.

A pesar del mal momento que atraviesa la web, este parece no afectar a las estrellas como él. Solo hay que tener en cuenta que acaba de superar 1 millón de subs para percatarse de ello.

Para celebrar este hito, el creador de contenido ha decidido realizar una actividad muy especial en directo: saltar de un avión en paracaídas.

El salto de Kai Cenat para celebrar el millón de suscriptores

La cuenta de Tendencias Stream ha sido la encargada de recoger el momento en el que el estadounidense se lanzaba al vacío enganchado al monitor que le acompañaba. La secuencia y el salto fueron tan épicos como el logro conseguido por el streamer, que ha pulverizado el anterior récord de 728.600 suscriptores.

Esto, en términos de dinero y teniendo en cuenta que cada sub son 4,99 dólares, significa que el estadounidense estaría generando casi 5 millones. Aunque, eso sí, hay que tener en cuenta que la plataforma se queda con una parte de este dinero.

Lo cierto es que, aunque la cifra redonda es ese millón, las suscripciones no se han detenido ahí y el creador de contenido sigue creciendo. De hecho, ahora mismo continúa en directo aumentando sus números.

Habrá que esperar a que termine este evento especial para ver en qué cifra fija el récord, pero todo hace pensar que pasará mucho hasta que se supere yque, si ese día llega, probablemente sea él mismo el que lo vuelva a lograr.