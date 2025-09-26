La reacción de Ibai Llanos a los gritos del padre de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro

Que Ibai ha conseguido mantener una fuerte relación con el mundo del fútbol gracias a su popularidad no es ningún secreto. Ya no solo es que veamos al vasco grabar vídeos con futbolistas, sino que también se le invita a los eventos más importantes a nivel internacional.

Entre todos ellos, hay poca discusión de que el número uno es la gala del Balón de Oro, donde, un año más, el streamer estuvo presente entre futbolistas y demás invitados.

Ibai aprovechó la ocasión para grabar un vídeo que ya está disponible en su canal y en el que recogió muchos acontecimientos de la velada, pero puede que el más llamativo fuese el momento en el que el padre de Lamine Yamal comenzó a gritar justo antes de la entrega del Balón de Oro.

La reacción de Ibai a los gritos del padre de Lamine Yamal

Lo cierto es que, como se puede ver en el clip recogido por la cuenta TTendenciaX, en el momento justo antes de revelar el nombre se escucharon gritos a favor de los dos candidatos, pero el del padre de Lamine destacó por encima del resto.

Ibai, al darse cuenta de a quién pertenecía la voz, se quedó perplejo. Sin embargo, el momento que dejó más incrédulo al vasco fue cuando, con el nombre ya fuera del sobre para que Ronaldinho lo leyese, el padre de Lamine lanzó un cántico cuando el público estaba en completo silencio: “Yamal, para bien o para mal”.

La mirada del streamer lo dice todo, buscando la complicidad de sus acompañantes para confirmar que lo que estaba escuchando era de verdad al padre de Lamine Yamal.

En medio de la extraña situación y de la incredulidad de Ibai, se confirmó el nombre de Dembélé como el premiado y el teatro entero estalló en aplausos haciendo olvidar lo que acababa de ocurrir.