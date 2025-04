Una Malditos bastardos muy diferente: Quentin Tarantino tenía en mente un reparto que no esperabas

Malditos bastardos posiblemente sea una de las mejores películas de Quentin Tarantino. Este drama ambientado en una reinvención de la Segunda Guerra Mundial supuso un bienvenido regreso para el director, conocido por sus particulares piezas de género tan explícitas. Brad Pitt hizo de un Aldo Raine que, junto a su característico grupo de soldados, luchaba contra el régimen nazi sin piedad.

Esta peculiar historia se combinaba con la de la superviviente judía Shosanna, quien usó el poder del cine para enfrentarse al alto mando de Alemania. Pero, como viene siendo habitual en el mundo del cine, el camino del guion a la pantalla es largo y tedioso. Es precisamente ese proceso el que hace que la película final se vea, en muchas ocasiones, diferente de la versión inicial. En este sentido, Quentin Tarantino incluso tuvo la mente abierta en el desarrollo de Malditos bastardos, considerando que pudo haber sido una miniserie.

Una de la versiones más icónicas de la Segund Guerra Mundial en el cine

Por lo tanto, no es sorprendente escuchar que la visión original de Quentin Tarantino con respecto al reparto era completamente diferente. Esto se relaciona directamente con Leonardo DiCaprio, quien ha dado dos grandes actuaciones en películas dirigidas por Quentin Tarantino. Él era el villano que se roba la atención en Django Unchained y la estrella marchita que aparece en Once Upon a Time in Hollywood.

Y es que Quentin Tarantino también lo tenía en mente para el papel de Hans Landa. Nadie criticaría a Leonardo DiCaprio como actor, pero es indudable que el director tomó la decisión correcta al hacer que Christoph Waltz se hiciese cargo de una actuación tan legendaria. La principal ventaja que tiene Christoph Waltz es que podría ser considerada una cara menos reconocible que la de Leonardo DiCaprio para la mayoría de los espectadores, algo que usó a su favor para imbuir a Hans Landa de una imprevisibilidad que hizo que su personaje resultase aún más efectivo.

Por otro lado, el teniente Archie Hicox, interpretado por Michael Fassbender, es una figura clave en el desarrollo de la película. Aunque ahora es mucho más conocido, en ese momento el actor no tenía mucho peso en una industria tan competitiva. Es natural asumir que Quentin Tarantino podría haber querido a alguien más popular para un papel tan clave, que es probablemente la razón por la que consideró a Tim Roth o Simon Pegg.

Asimismo, Eli Roth también fue muy memorable como el sargento Donnie Donnowitz. Y es que también se pensó que Adam Sandler podría haber aparecido en la película como este personaje. Aun así, al ver la propuesta final, es difícil imaginar a Adam Sandler interpretando un papel de esa envergadura. Por supuesto, es imposible saber si una versión de Malditos bastardos con Leonardo DiCaprio, Tim Roth, Simon Pegg y Adam Sandler hubiese sido tan efectiva como la original. Los cuatro son grandes actores, así que posiblemente habría sido una propuesta interesante de ver. Además, Simon Pegg y Adam Sandler han demostrado tener un gran talento para el drama además de la comedia.