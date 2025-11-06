Marvel Studios ha estado desperdiciando el talento de uno de sus mejores actores en el UCM

Aunque resulte sorprendente, la realidad es que Marvel Studios ha estado "desaprovechando" a un actor en particular durante más de una década. Precisamente, la nueva candidatura de Disney en la temporada de premios demuestra que la franquicia finalmente ha podido darse cuenta de su error. Conforme se intensifica la campaña de premios, los estudios de Hollywood comienzan a abrirse paso. Y es que las películas de superhéroes no son la excepción.

El mes pasado, Warner Bros. inició una campaña para los premios en lo que respecta a Superman, presentando la película, a su director y a su reparto para su consideración. Si bien cabe señalar que estas iniciativas no garantizan necesariamente ninguna nominación, y mucho menos la opción a hacerse con ningún galardón, sí que indican si un estudio se enorgullece del trabajo realizado en algunas de sus películas.

El viaje del Soldado de Invierno a héroe redimido

En el caso particular de Marvel Studios, la franquicia tenía tres estrenos planificados para este 2025. Ese es el caso de Capitán América: Brave New World, Thunderbolts* y Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, por el momento, Disney solo ha lanzado una campaña de premios para una de ellas. Y es que las actuaciones más destacadas parecen ser la forma que tiene Marvel Studios de admitir que han estado infravalorando a un actor con un talento innegable.

Desde el estreno de la primera entrega de Capitán América, Sebastian Stan se ha consolidado como uno de los mejores actores del UCM. Su interpretación de Bucky Barnes, y la evolución del personaje desde convertirse en el Soldado de Invierno hasta superar su pasado oscuro, ha sido una auténtica lección magistral de su alto nivel en el mundo de la interpretación.

Sin embargo, Marvel Studios ha relegado en gran medida al personaje de Bucky Barnes y, en consecuencia, a Sebastian Stan a un segundo plano. Incluso en Thunderbolts*, se une al equipo disfuncional casi al final y carece de un arco argumental que resulte verdaderamente convincente. Aun así, parece que Marvel Studios se ha rendido ante él, queriendo nominarlo a Mejor Actor de Reparto por Thunderbolts*.

Por supuesto, aún está por ver si Sebastian Stan recibirá alguna nominación, pero es una buena señal que Marvel Studios al fin haya demostrado un poco de apoyo que seguro tendrá cierto impacto de cara al futuro del UCM. Eso sí, el plan de Marvel Studios con respecto a su universo cinematográfico más allá de Secret Wars es desconocido por el momento.