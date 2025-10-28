Disney+ presenta ‘Olivia’, su nueva comedia familiar protagonizada por Pablo Chiapella

Disney+ ha anunciado el estreno de ‘Olivia’, una nueva serie española de comedia familiar producida por Studio60 y Womack Studios, que llegará en exclusiva a la plataforma el próximo año. La ficción está creada por David Troncoso (‘The Head’, ‘The Paradise’, ‘Olmos y Robles’, ‘La ley del mar’) y Flipy (‘Las Bravas’, ‘NOObees’, ‘Olmos y Robles’), y estará compuesta por seis episodios.

La dirección corre a cargo de Juanma Pachón (‘Bienvenidos a Edén’, ‘Heridas’, ‘Física o Química: La nueva generación’), mientras que el guion está firmado por Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J. Vaquero. La producción ejecutiva recae en Flipy y Rafa Parbus, con Isaac Torras (Womack Studios) y David Troncoso (Studio60) como productores.

La serie cuenta la historia de Mario Rey (interpretado por Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (Maria Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con quien no mantiene relación desde hace tres décadas. Este reencuentro forzado reabrirá viejas heridas familiares, pero también les dará una nueva oportunidad de reconciliación.

‘Olivia’ combina el humor y la emoción con un tono de realismo mágico, explorando temas como el valor del tiempo, el arraigo, las segundas oportunidades y la conexión con la tierra. Con el paisaje jienense como telón de fondo, la serie rinde homenaje a la cultura de los olivares y al espíritu familiar andaluz.

El reparto principal se completa con Fernando Tejero, Kira Miró, Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Camila Rojas, Irene Arcos, Enrique Villén, Agustín Jiménez, J.J. Vaquero y Diego Arjona, entre otros. El rodaje de ‘Olivia’ se está llevando a cabo en Úbeda y otras localizaciones de la provincia de Jaén, además de en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.