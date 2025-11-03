El posible sucesor de Chadwick Boseman: este rumoreado actor habla sobre el futuro de Marvel Studios

La verdad es que ya han pasado algunos años desde que el mundo perdió a Chadwick Boseman, una de las estrellas más queridas de Marvel Studios. Conocido por interpretar a T'Challa en la franquicia, el actor falleció a la edad de 43 años. Esto llevó a que Shuri tomase el relevo como soberana de Wakanda en Black Panther: Wakanda Forever. Dicho esto, a lo largo de estos últimos meses, se comenzó a extender el rumor que sugería que un nuevo actor estaba en conversaciones para retomar el papel de T'Challa.

En una entrevista reciente, Damson Idris habló sobre las especulaciones que sugerían su posible papel en Black Panther como T'Challa en el UCM. Sin embargo, la estrella que formó parte del reparto de F1 simplemente insinuó entre risas que "no sabía nada". Las teorías sobre Damson Idris cobraron fuerza recientemente durante un evento de Vogue World: Hollywood. Allí, Angela Bassett, junto con las actrices de Black Panther, Danai Gurira y Teyana Taylor, aparecieron vestidas como sus respectivos personajes. Al menos eso era lo que parecía.

El futuro del linaje de 'Black Panther'

En un momento dado, se vio al actor ya mencionado caminando por la pasarela junto a la actriz que dio vida a Queen Ramonda, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible reemplazo. Lo que debes saber es que ya se había pronunciado sobre la posibilidad de que se convirtiera en el nuevo Black Panther del UCM. Pero como suele ser habitual en estos casos, su respuesta fue bastante críptica.

Con la Saga del Multiverso a punto de llegar a su cierre, siempre podrían hacer que Damson Idris interpretara una variante de T'Challa de otro universo, especialmente considerando que la Fase 6 conduce directamente a Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, esa no es la única manera en que el actor podría encarnar al icónico superhéroe.

El final de Black Panther: Wakanda Forever presentó al hijo de T'Challa y Nakia, abriendo la posibilidad de ver a una versión adulta de su hijo convertirse en Black Panther en el futuro. Mediante el concepto de viajes en el tiempo que ya se ha visto en el pasado, Damson Idris podría interpretar a esta versión adulta. En cuanto a las próximas películas vinculadas a Black Panther, Letitia Wright retomará el papel en Vengadores: Doomsday. Aún está por verse si formará parte del reparto de Vengadores: Secret Wars.