Más épica que 'Juego de Tronos': esta serie combina fantasía y política

Al terminar, Juego de Tronos dejó un vacío enorme en el género fantástico. Su combinación de tensión política, guerras colosales y luchas por el poder llegó a unos picos de calidad que serán difíciles de repetir. Sin embargo, no fue la serie perfecta, recibiendo muchas críticas por la pérdida de fuerza de su narrativa con el paso de las temporadas y por su polémico final. Por eso, si lo que buscas es una historia que mantenga ese equilibrio entre política, conquista y drama humano, pero sin perder fuelle en la recta final, hay una propuesta que debes tener en cuenta.

Es una serie que pasó más desapercibida de lo que debería, pero que ofrece una ambientación impecable, un protagonista con mucho carisma y un enfoque que, sin recurrir a la fantasía desmedida, se siente igual de épico. Aquí las alianzas también dan lugar a traiciones y a batallas en un mundo que, desde el principio, plantea sus propias reglas.

Marco Polo, la gran olvidada del género épico

Marco Polo es una producción de Neftlix que cuenta la vida del joven explorador veneciano en la corte de Kublai Khan, líder del Imperio Mongol. Esta propuesta inicial, que parece acercarse más a la típica serie de aventuras, no tarda en transformarse en un relato político y cultural, donde Oriente y Occidente colisionan constantemente. En una situación así, en la que la prioridad es adaptarse y sobrevivir, no hay hueco para los héroes clásicos, por eso la serie no intenta encuadrar al protagonista ni ningún otro personaje en ese rol.

A pesar de tener grandes referentes en el género, esta historia no busca imitar a nadie y persigue una identidad propia, tratando pilares de la sociedad que nos presenta, como la importancia de la religión o de la ambición. Esto le otorga una profundidad tanto a la serie como al mundo que muestra que es complicado ver en otras producciones.

Al margen de esto, merece la pena destacar apartado visual de Marco Polo. Cada episodio luce espectacular, con un diseño de vestuario y escenografía que transporta al espectador. Las batallas son contundentes y llenas de acción, consiguiendo así trasladar también la tensión de las decisiones políticas a la línea al combate.

Con dos temporadas completas,Marco Polo terminó antes de tiempo por motivos de producción, pero eso no le impide ser una de las propuestas más interesantes del catálogo histórico-fantástico. Está disponible en Netflix y es ideal para aquellos que busquen una historia épica que no renuncie a un tono maduro y que no necesite de dragones para ser espectacular.