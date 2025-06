‘The Witcher‘ se queda corta: esta serie de fantasía es más oscura, mística y profunda

Nadie puede negar que The Witcher ha sido uno de los intentos más ambiciosos por volver a poner la fantasía oscura de moda en el mundo de las series, pero muchos coinciden en que, a pesar de su universo atractivo y su estética potente, no ha terminado de crear una narrativa profunda. A su magnífica mezcla de acción, magia y monstruos no le ha acompañado la solidez de una trama con un rumbo claro, haciendo que con el paso de las temporadas haya pasado a depender únicamente de la espectacularidad.

Sin embargo, sí hay otras producciones del género que han sabido alcanzar un tono más enigmático y un desarrollo más pausado. Sin tanta popularidad gracias a contar con un videojuego previo, esta otra serie ha sabido construir una propuesta con más mística y política, haciendo que la magia no se convierta en un recurso para resolver tramas, sino en un factor condiciona a los personajes y al mundo en le que habitan.

Un relato sobre poder, fe y conquista

Ambientada en la Britania del siglo I durante la invasión del Imperio romano, Britannia mezcla historia y leyenda persiguiendo el objetivo de ofrecer un relato tan oscuro como fascinante. En esta historia las tribus celtas resisten al avance de las legiones ayudadas por unos druidas que controlan fuerzas misteriosas. De esta manera, el choque entre ciencia y espiritualidad en el que la magia cobra importancia gracias a visiones proféticas y rituales ancestrales.

Lo que hace realmente especial a Britannia no es solo contar con un contexto histórico sólido, sino la forma en la que sabe incorporar la fantasía, presentándola como algo casi sobrenatural. Además, su trama gana complejidad gracias que no no hay héroes ni villanos claro, sino personajes con objetivos diferentes que se debaten constantemente entre la ambición, la fe y la supervivencia.

Toda esta historia está acompañado con un aspecto visual muy crudo, propio de las series puramente históricas, ayudando a una experiencia todavía más inmersiva. Esta apuesta le sienta especialmente bien a las escenas en las que la magia tiene presencia, presentándola como algo más cercano al mundo real.

Britannia está disponible en HBO Max y cuenta con tres temporadas que combinan épica, drama y un aire místico, dando como resultado una identidad muy marcada. Si buscas alejarte de la fantasía comercial y encontrar una propuesta donde la magia no sea la respuesta a todo, esta serie es ideal.