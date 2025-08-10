Para mí, más humana e intensa que ‘Interstellar’: esta odisea espacial disponible en streaming

Cuando se estrenó, Interstellar nos llevó a través de agujeros de gusano y dimensiones desconocidas en una de las epopeyas espaciales más elogiadas en la historia del cine. La cinta de Christopher Nolan cautivó por su espectacularidad visual y su compleja narrativa, aunque para algunos espectadores, su magnitud y ritmo le restó humanidad a sus personajes.

En ese terreno de ciencia ficción, pero con un pulso más íntimo y cercano, existe una producción que cambia la épica por la tensión emocional. En esta historia el espacio no solo es el escenario de la acción, sino un espejo para explorar los miedos, la soledad y las conexiones humanas más profundas.

El astronauta, un viaje espacial tan emocionante como personal

La trama de El astronauta comienza cuando el protagonista se embarca en una misión espacial crítica para salvar a la humanidad. Sin embargo, un accidente lo deja varado en el espacio, enfrentándose a la soledad extrema y a una lucha contrarreloj para regresar a la Tierra.

A medida que se encuentra con adversidades físicas y emocionales, la cinta explora su resistencia, sacrificio y el peso de la esperanza. Entre comunicaciones fallidas y una presión creciente, la historia se mueve entre el thriller psicológico y la ciencia ficción, alcanzando momentos de pura tensión y dilemas morales que no dejan indiferente a nadie.

Con un reparto sólido, en el que destaca un Adam Sandler serio como pocas veces vemos, y un guion que sabe dar tanta importancia a los conflictos internos como al espectáculo visual, El astronauta consigue ser una de esas películas que se viven tanto por lo que muestran como por lo que dan a entender.

El astronauta está disponible actualmente en Netflix y es una película que todo buen amante de la ciencia ficción debe conocer para poder opinar sobre ella y sobre lo que aporta a un género tan popular.