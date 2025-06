La mejor película de ciencia ficción en streaming: una absoluta obra maestra imposible de superar

Entre las muchas propuestas de ciencia ficción que puedes encontrar en las plataformas en streaming, creo que Origen sigue ocupando un lugar privilegiado. No solo porque se convirtiera en un éxito de taquilla o que tenga un reconocimiento unánime, sino porque representa una combinación que rara vez se ve: una película fuera de lo normal que es ambiciosa en su propuesta. A mi parecer, el filme de Christopher Nolan se mantiene como una de las experiencias cinematográficas más completas.

De entrada, la premisa llama la atención: un equipo de especialistas se infiltra en los sueños de otras personas para extraer ideas de su subconsciente. El centro de la película es una operación de origen. Es decir, en lugar de robar información del subconsciente, el objetivo es implantar una idea sin que la víctima lo note. Es un giro inteligente al concepto tradicional de espionaje que se suele ver en el cine.

Una curiosa interpretación del subconsciente

Pero Origen no solo plantea una historia de sueños. Lo que hace realmente inolvidable a esta película es cómo convierte un concepto tan abstracto en un thriller preciso con reglas claras y conflictos definidos. Lo mejor de todo es que no pierde la tensión en ningún momento. Una experiencia total que recompensa, ya que el montaje entre las diferentes capas de sueño mantiene la intriga hasta el último segundo.

Leonardo DiCaprio encabeza un reparto sólido que incluye a Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard y Tom Hardy. Y es que la película refuerza constantemente esa sensación de estar dentro de un mundo inestable, donde la lógica puede romperse en cualquier momento. La película avanza con una lógica interna firme: cada nivel del sueño tiene reglas temporales y físicas distintas. Además, cada decisión tiene consecuencias que se van viendo en la trama. Todo cuenta.

Por otro lado, el impacto de Origen fue inmediato y sigue manteniéndose en el tiempo. No es solo una gran película de ciencia ficción: es un thriller que no vas a querer que acabe. No se me ocurre un mejor ejemplo de cine comercial hecho con inteligencia y un estilo tan particular.

A día de hoy, más de una década después de su estreno, creo que Origen sigue siendo una película inigualable. El hecho de verla en streaming es una oportunidad perfecta para redescubrir una película que no solo marcó un antes y un después, sino que elevó el estándar de lo que el cine de ciencia ficción puede ofrecer.

La película Origen está disponible en Prime Video y Netflix.