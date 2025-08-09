La mejor serie de ciencia ficción de Stephen King es una joya imperdible en streaming: la ves en solo 8 horas

El éxito de la nueva adaptación televisiva de Stephen King demuestra que otra serie de ciencia ficción olvidada de hace casi una década merece más atención. Si bien es cierto que las adaptaciones televisivas de Stephen King suelen ser impredecibles, ambas series han demostrado que las historias del autor pueden funcionar mejor en un formato que está serializado.

También conviene recordar que las adaptaciones cinematográficas más recientes de los libros de Stephen King han tenido bastante éxito entre el público y la crítica. Sin embargo, las series de televisión continúan ganando cada vez más terreno. Como muchos recordarán, El visitante fue quizás la última serie de Stephen King que logró obtener excelentes críticas.

Un viaje en el tiempo con consecuencias impredecibles

Desde entonces, algunas otras producciones, como The Stand o La historia de Lisey, han tenido dificultades para dejar huella, pese a que el formato narrativo más largo de la televisión permite una exploración más fiel de la obra del maestro del terror. Por suerte, 22.11.63 no solo rompe esta tendencia, sino que recuerda a los espectadores que existe otra adaptación televisiva fascinante que no es tan conocida.

Aun así, lo cierto es que solo unas pocas series de televisión de Stephen King han logrado un nivel de reconocimiento absoluto. Dicho esto, la adaptación en curso de MGM+ de El Instituto de Stephen King se encuentra entre las mejores series televisivas de Stephen King. Una propuesta que resulta muy original, ya que se acerca más a la ciencia ficción que al terror. Algo similar sucede con 22.11.63.

22.11.63 sigue la historia de Jake Epping, un profesor que descubre un portal temporal que lo transporta a 1960. Guiado por su amigo Al, Jake asume la misión de evitar el asesinato de John F. Kennedy en 1963, convencido de que eso puede cambiar el futuro para mejor. En el pasado, Jake adopta una nueva identidad y se enfrenta a diferentes obstáculos para cumplir su ambicioso objetivo.

Esta intrigante propuesta explora conceptos interesantes que giran en torno a líneas temporales alternativas y el efecto mariposa. Si bien su exploración de los viajes en el tiempo nunca se vuelve muy compleja, está repleta de giros inesperados que mantienen a los espectadores completamente enganchados. La tienes disponible en Prime Video.