Mucho antes de ‘The Boys’, esta serie ya exploraba el lado humano y oscuro de los superpoderes

En los últimos años, las series de superhéroes han vivido un auge sin precedentes. Sin embargo, esa saturación de historias sobre personas con superpoderes en el cine y en la televisión ha dado lugar a otros enfoques sobre el mismo tema.

The Boys demostró cómo se podía explorar un universo de superhéroes con un tono adulto, oscuro y violento, poniendo el foco en la ética y la corrupción detrás de ellos. Sin embargo, no es la única propuesta que ha sabido combinar acción y complejidad moral.

Antes de que The Boys conquistara al público, existía otra serie que planteaba una premisa similar, centrándose en cómo personas ordinarias se enfrentan a individuos con habilidades extraordinarias. Con un enfoque fresco y dramático, esta producción mezcla lo fantástico con conflictos humanos y dilemas éticos, mostrando que incluso los poderes más increíbles tienen un lado oscuro y consecuencias inevitables.

Héroes, la serie que humaniza los superpoderes

La trama de Héroes sigue a un grupo de personas completamente normales que descubren que poseen habilidades extraordinarias, desde la capacidad de curarse instantáneamente hasta la telequinesis o la precognición. A medida que tratan de aceptar sus dones, los personajes se ven envueltos en conspiraciones, secretos familiares y amenazas globales que ponen en juego tanto sus vidas como el destino del mundo.

La serie equilibra la épica de los poderes con las historias personales de los protagonistas, creando una narrativa rica y emocionante en la que el rol de superhéroe no es ni siquiera lo más importante. Esta historia profundiza en las motivaciones de sus personajes, explorando miedo, responsabilidad, traición y sacrificio

Uno de los puntos fuertes de Héroes es cómo construye la tensión y el drama sin depender únicamente de la acción o los efectos especiales. Cada episodio aporta nuevos giros y desafíos que mantienen al espectador enganchado y reflexionando sobre lo que significa ser humano cuando se posee un poder excepcional.

Héroes está disponible en SkyShowtime con sus cuatro temporadas y, aunque se emitió entre 2006 y 2010, sigue siendo una referencia casi única para las historias de superhéroes con un enfoque más realista y emocional. Para quienes buscan una serie que combine lo fantástico con lo humano, es una opción imprescindible.