Para mí, mejor que ‘Narnia’: esta película de fantasía es pura magia

En las últimas décadas, el cine de fantasía ha encontrado nuevas formas de llegar tanto al público juvenil como al adulto. Esto ha ocurrido gracias a películas que han sabido combinar mundos imaginarios con tramas más complejas. En este sentido, la saga de Las crónicas de Narnia marcó un antes y un después para muchos espectadores, siendo un auténtico fenómeno social, pero no es la única propuesta a tener en cuenta.

Una de esas producciones supo crear un mundo alternativo donde la ciencia, la religión y la política se entrelazan con criaturas fantásticas. Con un estilo visual impresionante y un reparto de lujo, esta película ofrece una aventura emocionante y con un toque más oscuro que otras cintas similares.

La brújula dorada, fantasía épica con un trasfondo más oscuro

La trama de La brújula dorada sigue a Lyra Belacqua, una joven huérfana que convive con su daimonion, una manifestación animal de su propia alma que todos tienen. Cuando su mejor amigo desaparece, Lyra se embarca en un peligroso viaje hacia el Norte, donde destapa una siniestra organización que secuestra niños con fines terribles.

La película combina acción, misterio y un trasfondo filosófico que la diferencia de otras historias de fantasía para todos los públicos. Además, su reparto de lujo con nombres de la talla de Nicole Kidman y Daniel Craig, junto con una ambientación meticulosa, la convierten en una experiencia visual que no es solo entretenimiento, sino que también invita a la reflexión.

La brújula dorada está para comprar o alquilar en plataformas como Prime Video o Rakuten TV y es una propuesta ideal para quienes buscan una historia cargada de aventuras, criaturas mágicas y dilemas morales. Una opción imprescindible que va más allá de las sagas más populares para adentrarse en un mundo fantástico con matices más oscuros.