'Star Wars' revierte el inesperado mejor cambio que la serie de 'Andor' hizo en la franquicia

El sorprendente mejor cambio que la popular Andor introdujo en los soldados de asalto de Star Wars ha sido revertido de una forma que es difícil de creer. Como bien sabrás, es evidente que en la franquicia existen todo tipo de soldados de asalto. Lo más curioso es que suelen ser vistos como el aspecto más humorístico del Imperio. Sin embargo, Andor hizo un cambio interesante al intentar corregir este "error".

Considerada como la mejor serie de televisión de Star Wars, Andor fortaleció la franquicia de varias maneras. No solo añadió un contexto y un peso emocional inmensos a la formación de la Alianza Rebelde que tuvo sentido en el desarrollo de la saga, sino que Andor fue una producción que obligó a muchos espectadores a tomarse ciertos aspectos de la franquicia en serio como quizás no lo habían hecho antes.

El Imperio se vio en 'Andor como una maquinaria de terror

Precisamente, el cambio en los soldados de asalto fue solo una de las muchas formas en que Andor se aseguró de esto, pero desconcierta descubrir que Star Wars lo acaba de revertir una vez más. Lo que hizo Andor fue hacer que los soldados imperiales dieran miedo, un aspecto que Star Wars había olvidado durante mucho tiempo. Desde la primera película de Star Wars, los soldados imperiales eran vistos más bien como un alivio cómico.

Ya sea por la forma en que uno de ellos se golpea la cabeza contra una puerta o lo inútiles que parecen en muchas escenas, las bromas a su costa hicieron que Star Wars nunca se tomara en serio a este grupo de personajes. Andor cambió esto al tratar la galaxia de Star Wars con mayor madurez. En este sentido, el Imperio se convirtió en una organización terrible, capaz de cometer atrocidades que se representaron de forma realista.

Sin embargo, lo que hacía aún más temibles a los soldados de asalto era que rara vez estaban presentes en esos momentos. Andor se centró más en otros tipos de soldados imperiales, reservando a los soldados de asalto para momentos culminantes como la Masacre de Ghorman. Esto significó que, cuando los soldados de asalto aparecían en la serie creada por Tony Gilroy, se les presentaba como la élite del Imperio que era responsable de sus peores crímenes.

Este cambio perdió el sentido en la tercera temporada de Star Wars: Visions, ya que acerca a los soldados de asalto a su esencia original, aunque con matices. Es en uno de los episodios donde los soldados de asalto vuelven a ser unos ineptos caracterizados por su torpeza. En un momento dado, un grupo dispara contra un deslizador parado, fallando todos los tiros. Justo antes, un adorable bebé alienígena los derrota sin apenas esfuerzo. Aunque es cierto que Andor convirtió a los soldados de asalto en una encarnación competente del mal, no duró demasiado tiempo.