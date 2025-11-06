Sundar Pichai, CEO de Google, desvela la mejor manera de ganar dinero con YouTube: “Genera más ingresos por hora”

YouTube sigue evolucionando en su forma de conectar con el público y, sobre todo, de generar beneficios. Durante la presentación de los resultados financieros de Alphabet correspondientes al tercer trimestre de 2025, el CEO de Google, Sundar Pichai, compartió un dato que podría cambiar la manera en la que los creadores de contenido enfocan su trabajo en la plataforma.

Según Pichai, y hablando siempre de Estados Unidos, existe un formato dentro de YouTube que ya genera más ingresos por hora de visualización que los vídeos tradicionales, lo que explica por qué cada vez más canales están cambiando su estrategia de publicación.

El crecimiento de los ingresos publicitarios de YouTube ha sido notable: un aumento del 15% hasta alcanzar los 10.300 millones de dólares en el último trimestre. Un impulso que, según el propio CEO, se debe en gran parte al éxito de este nuevo formato, que se ha convertido en el principal motor de rentabilidad para la plataforma.

El formato que está transformando la plataforma

El formato al que se refería el CEO no es otro que YouTube Shorts, los vídeos breves que la compañía lanzó en 2021 como respuesta directa a TikTok. Cuatro años después, estos clips de corta duración han superado en ingresos publicitarios a los vídeos tradicionales, consolidándose como el nuevo eje económico de YouTube.

Actualmente, los Shorts generan más ingresos por hora vista en Estados Unidos que cualquier otro tipo de contenido dentro de la plataforma. Este éxito ha llevado a muchos creadores a volcarse en este tipo de publicaciones, dejando atrás los vídeos largos que históricamente dominaron el sitio. Además, esta tendencia parece que se extenderá al resto del mundo, y para comprobarlo solo hay que ver la importancia que creadores como Ibai le están dando a este formato.

Pese a las críticas de algunos usuarios que preferían el formato clásico, YouTube no parece dispuesto a frenar su apuesta por los vídeos cortos. Con más de 200.000 millones de visualizaciones diarias y récords como los logrados por MrBeast, cuyos Shorts ya superan en audiencia a sus vídeos principales, la compañía ha dejado claro que el futuro de la plataforma pasa por la inmediatez.