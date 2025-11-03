Netflix presume de 'Barrio Sésamo', que vuelve en exclusiva a su plataforma la semana que viene

Los últimos meses de 2024 y primeros de este año 2025 fueron complicados para uno de los programas más queridos de nuestra infancia y también de la de millones de personas, incluso en estas últimas décadas, y es que Barrio Sésamo se quedaba sin hogar al optar Warner Bros. Discovery por no renovar su contrato.

Un vacío que no obstante no tardó en llenar Netflix, que este mismo noviembre estrenará en exclusiva en su plataforma de vídeo bajo demanda la temporada número 56 del programa de entretenimiento y educación infantil, y ya hemos podido ver qué tal le ha sentado el cambio gracias a su primer tráiler.

De vuelta al barrio

En él, Elmo, el Monstruo de las Galletas, Epi y Blas, la gallina Caponata, Abby Cadabby y Óscar el Gruñón dan la bienvenida a los espectadores con una nueva animación, canciones originales y, por supuesto, mucho humor.

La nueva Barrio Sésamo llegará el 10 de noviembre a Netflix, fecha elegida no por casualidad: el programa original se estrenó un 10 de noviembre de 1969, marcando así 56 años exactos desde su debut en televisión. Según la plataforma, los nuevos episodios, que se lanzarán en tres volúmenes, ofrecerán una experiencia más interactiva y visualmente inmersiva, con historias de 11 minutos que colocan al espectador "en el centro de la acción".

La esencia, sin embargo, sigue intacta: lecciones sobre la amistad, la empatía, la cooperación o la resolución de problemas, todo acompañado de una buena dosis de galletas.

Familiar, pero diferente

La temporada 56, producida por Sesame Workshop y dirigida por Sal Pérez, mantiene la vocación educativa que ha caracterizado al formato desde su origen. "Esta temporada reimaginaBarrio Sésamo, invitando a los niños a formar parte de la acción y acompañándolos de la mano a través de historias con grandes emociones, poderosos aprendizajes y muchas sorpresas divertidas", ha explicado Pérez.

El productor ha señalado además que el enfoque de este año estará puesto en la amabilidad y la compasión, valores que, según sus palabras, "todos necesitamos un poco más hoy en día".