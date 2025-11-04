'Matrix' se va de Netflix: últimas horas para ver la trilogía original, después, solo nos quedará una opción en streaming

Hay películas que cambian el rumbo de un género para siempre, y Matrix es, sin duda, una de ellas. Estrenada en 1999, la cinta de las hermanas Wachowski no solo revolucionó la ciencia ficción, sino que redefinió el cine de acción y la estética digital de toda una época.

Su influencia se deja sentir en decenas de producciones posteriores, desde videojuegos y series hasta películas de los más diversos géneros, no solo ciencia ficción, y su huella sigue viva más de un cuarto de siglo después.

Sus últimas horas en Netflix

Mientras seguimos a la espera de conocer más detalles sobre Matrix 5, una nueva entrega que por primera vez no contará con ninguna de las Wachowski detrás de las cámaras, muchos estamos aprovechando para volver a sumergirnos precisamente en la trilogía original.

Y no es mala idea, pero conviene darse prisa: Netflix la retirará de su catálogo el 6 de noviembre, siendo el miércoles 5 el último día para verla, por lo que apenas quedan unas horas para hacerlo o para terminar alguna de las películas si las teníamos a medias.

La trilogía, protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, consolidó un universo que mezclaba filosofía, estética cyberpunk y artes marciales con efectos visuales que hicieron historia, como el célebre tiempo bala.

Su legado continuó expandiéndose con cómics, cortometrajes animados y, más recientemente, The Matrix Resurrections en 2021, una secuela que dividió a la crítica y al público pero que volvió a situar a Reeves en el papel de Neo.

Después, solo nos quedará una forma de ver a Neo y compañía

Tras su salida de Netflix, y después de haber abandonado hace unos meses HBO Max, la trilogía de Matrix solo podrá verse en Prime Video, que conservará los derechos de emisión en streaming. Será, por tanto, la única plataforma en la que se podrá ver completa la historia original antes del esperado regreso de la saga.

Netflix, eso sí, mantiene en exclusiva los derechos de emisión de The Matrix Resurrections, por lo que la cuarta entrega seguirá disponible para sus suscriptores. De este modo, cada servicio conservará una parte del legado de la franquicia: Prime Video se quedará con los clásicos y Netflix con el título más reciente.