Tráiler final de 'The Witcher' temporada 4, que se estrena este mismo mes en Netflix

Pullas de Andrzej Sapkowski, el autor de los libros, aparte, lo cierto es que The Witcher fue una de las grandes series de Netflix tras su estreno, con Henry Cavill en el papel del Brujo. Así le vimos durante tres temporadas, pero la salida del actor de la serie lo torció todo y vamos a tener que esperar más de dos años para ver nuevos capítulos.

Unos episodios que, como ya sabíamos, tendrán a Liam Hemsworth como sustituto de Cavill, lo que, como es comprensible, generó cierta desconfianza entre los fans. Pero ahora que le hemos visto junto al resto del equipo nos hemos quedado algo más tranquilos. Algo.

Reunidos de nuevo

Netflix acaba de liberar el tráiler de The Witchertemporada 4 tras hace tan solo unas semanas habernos dado un breve aperitivo. En él podemos ver a Hemsworth encarnando a Geralt de Rivia, en un avance cargado de acción, criaturas y el tono oscuro que caracteriza a la saga. Y lo mejor: su estreno está previsto para el próximo 30 de octubre.

Esta nueva temporada retoma los hechos tras el impactante final de la tercera, en el que Geralt, Yennefer y Ciri terminaban separados por la guerra que asola el Continente. Tal y como ya ha detallado Netflix, los tres protagonistas emprenden caminos distintos y se enfrentan a un sinfín de enemigos, con la esperanza de reencontrarse algún día. Solo aceptando a las nuevas familias que han encontrado en su viaje podrán volver a estar juntos… para siempre.

Comienza el preludio del fin

La cuarta temporada, que servirá como antesala del cierre definitivo, se rueda de forma consecutiva con la quinta y última, que completará la adaptación televisiva de las novelas de Sapkowski. "Comenzamos con enorme orgullo el rodaje de nuestra penúltima temporada, con un reparto estelar encabezado por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia", declaró la creadora y showrunner Lauren Schmidt Hissrich, quien promete un desenlace "épico y satisfactorio".

Las dos temporadas finales cubrirán los tres últimos libros de la saga: Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. En ellas veremos cómo Geralt asume definitivamente que la neutralidad ya no es una opción y decide tomar partido por Yennefer y Ciri, mientras nuevas alianzas y enemigos entran en juego.