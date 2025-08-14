Nintendo puede estar preparando accesorios muy raros para los mandos de Nintendo Switch 2

El arranque de Nintendo Switch 2 ha sido sensacional, pues la consola de nueva generación de Nintendo ha conseguido vender más de 6 millones de unidades en sus primeras semanas, estableciendo un nuevo récord. Mientras se espera a que la marca consiga completar un calendario de lanzamientos atractivo durante los próximos meses, desde Kioto también estarían pensando en ofrecer nuevas formas de juego a los usuarios.

Nintendo explora nuevas formas de diversión con Switch 2

Nintendo ha comenzado a explorartal y como han descubierto los compañeros de Nintendúo . Más allá de los juegos anunciados, como Metroid Prime 4 o Hyrule Warriors: La era del Destierro, la compañía ha solicitado patentes para accesorios realmente inusuales destinados a transformar la experiencia de juego. El primero de estos accesorios se parece al sorprendente: se trata de una pieza acoplable al Joy-Con con una pequeña manivela giratoria, que imita el movimiento de pesca — parecido al de la consola Playdate.

El segundo accesorio consiste en una rueda clicable, que aprovecha los sensores en modo “ratón” del mando. Esta rueda permite girar y hacer clic, con el movimiento detectado por un mecanismo interno, y los clics pueden mapearse a los botones SL o SR del Joy-Con. Como se trata de patentes, aún no está claro si estos accesorios llegarán a convertirse en productos reales, pero ofrecen un vistazo fascinante al tipo de innovación que Nintendo está evaluando, especialmente pensando en juegos de pesca, posibles ports de títulos de Playdate o incluso curiosidades rotativas inspiradas en SNK.

Habrá que ver en qué se termina traduciendo todo esto, pues muchas de las patentes registradas por Nintendo en los últimos años nunca han llegado a ser una realidad, de modo que podrían ser ideas descartadas o que finalmente lleguen al mercado para ofrecer nuevas experiencias de juego en la consola actual.