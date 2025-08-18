Nintendo Switch 2 podría tener una doble pantalla y este registro de Nintendo lo demuestra

Nintendo Switch 2 sigue avanzando en sus primeros meses en el mercado tras confirmar los más de 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo. En este sentido, desde Kioto se sigue trabajando para disponer de nuevas posibilidades jugables para la consola de actual generación de la firma. Y con ello, una nueva patente vuelve a insistir que podría haber un dispositivo que permita tener doble pantalla en Nintendo Switch 2.

Nintendo podría innovar con Nintendo Switch 2

Nintendo sigue innovando para enriquecer la experiencia del usuario con su exitosa consola Nintendo Switch 2, e incluso explora nuevas funcionalidades vía patentes. El pasado 14 de agosto de 2025, se publicó. La información fue difundida por Mike Odyssey a través de la red social X, acompañada de imágenes que ilustran tanto el mecanismo de conexión como el funcionamiento de este accesorio, que evoca nostalgia a los jugadores que añoran la clásica Nintendo DS.

Por el momento no hay ninguna pista que indique que esta función pueda llevarse a cabo en algún momento en Nintendo Switch 2. Sin embargo, la firma japonesa ya ha demostrado en sobradas ocasiones que busca innovar al máximo con sus consolas y las opciones de juego que se ofrecen a los usuarios. Una doble pantalla para la consola de actual generación ofrecería grandes posibilidades para el juego portátil, lo que podría dar cabida a nuevos videojuegos que saquen partido a esta función.

No obstante, se destaca que la existencia de una patente no garantiza que este diseño llegue a convertirse en un producto comercial. Nintendo no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto, por lo que, por el momento, esta idea queda en el terreno de lo hipotético. Habrá que seguir esperando para saber con certeza qué ocurre con esta patente y si llega a ser una realidad o se queda en el cajón de los descartes.