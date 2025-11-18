Juego gratis
Nintendo Switch ofrece gratis uno de los videojuegos de su catálogo por tiempo muy limitado
Los jugadores de Nintendo Switch pueden obtener un nuevo videojuego totalmente gratis por tiempo limitado
Nintendo ofrece el curioso juego Melonizard gratis en Nintendo Switch hasta el 19 de noviembre, lo que representa una oportunidad destacable para quienes disfrutan de aventuras ligeras e independientes. Durante este periodo, puedes descargar el título directamente desde la eShop sin coste alguno y conservarlo en tu biblioteca digital de forma permanente una vez lo hayas reclamado, incluyendo el catálogo de Nintendo Switch 2.
Melonizard es una aventura en 2D con estilo pixel-art, pensada para evocarte sensaciones nostálgicas. El juego invita a los jugadores a explorar diversos escenarios pintorescos, enfrentarse a acertijos, interactuar con el entorno y superar secciones de plataformas con una estética retro muy cuidada. Su diseño sencillo pero encantador permite que sea accesible tanto para jugadores veteranos del género como para quienes buscan un título relajado y de ritmo pausado.
Aprovechar esta oferta es muy sencillo: solo necesitas acceder a la eShop en tu Nintendo Switch, buscar Melonizard y seleccionarlo para añadirlo a tu biblioteca antes de que acabe la promoción. Una vez realizado este paso, lo tendrás disponible para descargar cuando quieras, incluso después de que la fecha límite haya pasado.
Melonizard, nuevo juego gratis disponible en Nintendo Switch
Melonizard es un juego de acción y aventura en 2D donde el sigilo es el elemento principal. Con 22 niveles distintos, cada uno ofreciendo una experiencia diferente, deberás actuar con cuidado y superar los obstáculos para alcanzar la fruta al final de cada fase. ¡Prepárate para desafíos que te exigirán cambiar de estrategia a medida que los niveles evolucionan! Disfruta de esta aventura con su atmósfera cambiante, variedad de enemigos, dificultad progresiva y un diseño de niveles que se transforma conforme avanzas.
Esta campaña gratuita es un buen ejemplo de cómo Nintendo apoya a los desarrolladores indie, permitiendo que juegos de menor escala lleguen a una audiencia más amplia. Además, para los usuarios de Switch, representa una forma ideal de llenar su catálogo con contenido de calidad sin realizar ningún gasto adicional. Si todavía no lo has descargado, es recomendable que no esperes demasiado, ya que el periodo promocional se cierra pronto. Melonizard puede no ser un lanzamiento triple-A, pero su sencillez, encanto visual y jugabilidad relajada lo convierten en una adquisición valiosa, especialmente si disfrutas de las gemas ocultas de los juegos independientes.