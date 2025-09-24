DC confirma el inesperado diseño del Pingüino en la nueva película de Batman

La nueva película de Batman ha presentado la nueva versión del Pingüino junto a una extensa lista de villanos. Lo más curioso es que el personaje de DC luce un diseño único que lo distingue de la mayoría de las adaptaciones anteriores. Es bien sabido que Batman cuenta con una famosa galería de villanos, muchos de los cuales han aparecido en las películas que Bruce Wayne ha protagonizado hasta el momento.

De hecho, algunos de ellos han aparecido en múltiples ocasiones. Esto también incluye a personajes como el Joker, el Pingüino o incluso el Acertijo. Por otro lado, con al menos un par de películas de acción real de Batman en desarrollo, pronto llegarán más enemigos de Gotham a la gran pantalla. Antes de que eso suceda, una nueva película de animación del murciélago renueva la imagen de varios de estos enemigos.

El regreso del Pingüino en una versión inédita

Aztec Batman: Clash of Empires es el filme que aporta un toque innovador al legado de Batman, presentando nuevas interpretaciones de personajes clásicos que forman parte de DC Comics. Por ejemplo, el Joker ha sido renombrado como Yoka y comienza como un sacerdote que realiza sacrificios humanos. Asimismo, Hernán Cortés se convierte en Dos Caras en la película de Batman con clasificación R.

Teniendo en cuenta los cambios de los personajes de Batman, el Pingüino no ha sido la excepción a este proceso. Eso sí, a diferencia de personajes como el Joker o Dos Caras, el Pingüino no juega un papel directo en esta historia. En cambio, aparece en la escena postcréditos de Aztec Batman: Clash of Empires. Lo más extraño es que el personaje luce una llamativa máscara de médico típico de la peste.

El personaje en cuestión parece ser un sacerdote que llega a México para ayudar a los conquistadores tras la derrota de Batman. Con el estreno de Aztec Batman poco después de que Colin Farrell protagonizara la exitosa serie de HBO, esa versión del personaje es con la que más se le compara. En la serie homónima y en The Batman, el Pingüino de Colin Farrell vestía ropa al más puro estilo gánster. También difiere del de Danny DeVito, lo que le da a este Pingüino un aspecto tan distintivo.