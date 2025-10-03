La nueva serie anunciada de 'Peaky Blinders' en Netflix apunta a ser un reinicio perfecto

Después de seis excelentes temporadas, Peaky Blinders llegó a una resolución satisfactoria en 2022, pero eso no quiere decir que la franquicia perdiese fuerza. De hecho, existen varios proyectos anunciados paralelos a la serie troncal. Y es que uno de ellos parece ser el reinicio perfecto que podría tener. Como bien sabrás, la serie original se convirtió en un fenómeno inesperado al consolidarse como una de las mejores series del siglo XXI.

Aunque no estaba claro si habría una secuela, la confirmación de la película de Peaky Blinders aseguró el futuro de Tommy Shelby. Sin embargo, no es el único próximo proyecto ambientado en este universo. Además de la película, también se está desarrollando un spin-off de Peaky Blinders Boston, así como una precuela de Polly, lo que sugiere que esta querida propiedad, que cada vez acumula más seguidores, va a seguir creciendo.

La incógnita sobre el destino de Cillian Murphy

Como si esta lista de estrenos no fuera lo suficientemente emocionante, se acaba de anunciar otra serie. Lo más interesante es que es lo más cercano a un reinicio que vamos a tener. La realidad es que se han visto muchas actuaciones destacadas en Peaky Blinders a lo largo de los años, pero las caras nuevas apuntan a ser el futuro de la franquicia. Esto se debe a que regresará a sus raíces en esta emocionante nueva serie.

Después del anuncio de Netflix de otra serie de Peaky Blinders, el público sintió curiosidad por saber de qué trataría. Pues bien, el tono suena muy similar a la primera temporada de la serie. La historia girará en torno a una nueva generación Shelby que opera en Birmingham tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.

Dado que el proyecto original se ambientó en Birmingham poco después de la Primera Guerra Mundial, mientras esta carismática banda comenzaba a forjarse una reputación, es imposible evitar no sentir una especie de déjà vu. Aún sin título oficial, esta serie retomará la historia tras la película de Peaky Blinders, lo que significa que podrían tener cierto impacto en la "secuela" televisiva.

Por otro lado, la muerte de Tommy Shelby en Peaky Blinders es algo que también se baraja, ya que el proyecto apunta a ser el final definitivo para el personaje. La idea de ver a uno de sus hijos tomar el relevo tras su fallecimiento haría que el nuevo anuncio pareciera un reinicio en toda regla. Todo es especulativo, ya que aún no se ha decidido sobre el futuro de Cillian Murphy en Peaky Blinders tras su película ni los detalles de la trama.