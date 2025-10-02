Cillian Murphy seguirá ligado a 'Peaky Blinders' como productor ejecutivo de la próxima secuela

La película 'The Immortal Man', que se estrenará en 2026, no será el fin para el universo de 'Peaky Blinders' y las calles de Birmingham acogerán de nuevo a la banda criminal bajo la mano de dos secuelas que está preparando su creador y guionista Steven Knight por encargo de Netflix y la BBC. A ellas se sumará el magnético actor Cillian Murphy, que pasará del campo de la interpretación al terreno de la producción ejecutiva.

La aclamada ficción producida por BBC Studios volverá en forma de dos temporadas de seis episodios cada una y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada en 2022, y al próximo largometraje, que se encuentra en posproducción. Aunque aún no se han revelado los intérpretes que protagonizarán la nueva historia, Netflix ha revelado la sinopsis de la primera temporada.

Tal y como se desprende de la trama, la secuela estará ambientada en la Gran Bretaña de 1953, justo después de ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Tras esos eventos, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero y presentará una nueva era de Peaky Blinders.

El nuevo grupo encabezará la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham, el cual se convertirá en una brutal contienda de dimensiones míticas. En definitiva, una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes, con la familia Shelby en su corazón, ensangrentado.

Su creador se ha mostrado "encantando" ante el anuncio de un nuevo capítulo para su historia, confirmando que volverá a ambientarse en la ciudad británica y que contará "la historia de una ciudad que resurge de las cenizas" tras el bombardeo, así como seguirá a la "nueva generación de Shelbys" que ha tomado el volante y dará lugar a "una aventura increíble".

Por su parte, la directora de BBC Drama, Lindsay Salt, está igualmente emocionada de continuar con "esta serie revolucionaria" que logró causar "un gran impacto cuando llegó a nuestras pantallas hace 12 años", así como ha generado una gran expectación al asegurar que "Steven ha vuelto a hacer magia".