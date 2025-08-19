Una de las series más sorprendentes de Star Trek logra lo que no pasaba desde hace 30 años

Han pasado ya más de tres décadas desde que Star Trek: The Next Generation se ganase el reconocimiento de toda su comunidad con su aclamado final All Good Things.... Sin embargo, eso no fue la única distinción que obtuvo la serie, y ahora, en un giro inesperado, una nueva producción de este universo ha recogido la antorcha repitiendo el hito.

Se trata de la serie creada por Mike McMahan, que ha conseguido uno de los premios más distinguidos de la industria gracias a su episodio final, imponiéndose nada menos que a rivales como Doctor Who, Fallout o Agatha All Along. Una victoria que supone la primera para la saga desde 1994 y que llega en un momento clave para la franquicia.

Star Trek: Lower Decks gana un Premio Hugo

Winning a Hugo is my dream. I’m going to be posting some long, personal stuff here so please feel free to ignore. — Mike McMahan (@mikemcmahan.bsky.social) 17 de agosto de 2025, 9:03

La comedia animada llamada Star Trek: Lower Decks cerró su quinta y última temporada en diciembre de 2024, poniendo así el punto y final a una historia que ha terminado recibiendo un Premio Hugo. McMahan celebró la noticia en redes, compartiendo un emotivo mensaje en el que relató cómo la ciencia ficción y Star Trek fueron un refugio tras la muerte de su padre.

El mérito es aún mayor porque el triunfo no solo se limita al episodio final. Lower Decks también fue reconocido con otro Hugo por la novela gráfica interactiva Warp Your Own Way, escrita por Ryan North e ilustrada por Chris Fenoglio.

Aunque el reconocimiento llega tras la inesperada cancelación de la serie por parte de Paramount+, la victoria supone una reivindicación para la comedia animada, muy valorada entre los seguidores de la saga. El éxito ha despertado esperanzas de un posible regreso, especialmente ahora que Star Trek se encuentra en una nueva etapa bajo la fusión Paramount-Skydance.