El nuevo líder de los Vengadores desbloquea el poder secreto del escudo de Capitán América

Conocido por ser irrompible y estar perfectamente equilibrado, el escudo del Capitán América es una de las armas más icónicas del Universo Marvel. Sin embargo, el nuevo líder de los Vengadores acaba de encontrar la manera de hacerlo aún más poderoso. En el primer número de la serie de cómics de X-Vengers, Dani Moonstar asume el liderazgo de los Vengadores. Lo hace de la forma más sorprendente, ya que aparece empuñando el icónico escudo de Steve Rogers.

Debido a sus poderes mutantes, puede cargar el escudo con energía psiónica, lo que provoca que impacte contra el suelo con una explosión que demuestra realmente cuál es el alcance de su poder. Ambientada una década adelante en el futuro, X-Vengers muestra a los Vengadores transformados en mutantes por un virus letal. Tras la muerte de Steve Rogers, los nuevos superhumanos necesitan entrenamiento, y Dani Moonster es quien se ofrece voluntaria para liderarlos.

El escudo del Capitán América alcanza un nuevo nivel de poder

La principal habilidad de Mirage es que puede empuñar el escudo del Capitán América tras su muerte como ningún otro personaje. Además, puede usarlo en combinación con el resto de sus poderes. Además de cargarlo con energía psiónica, puede invocar visiones del mayor temor de sus objetivos para distraerlos. Aunque no se menciona explícitamente, es probable que también pueda usar el escudo para bloquear las mentes de aquellos a quienes golpea con él, algo que ya ha demostrado saber hacer en el pasado con otras armas.

Dani Moonstar desata el verdadero poder del escudo de Steve Rogers

Como parte del evento Age of Revelation, X-Vengers muestra a los Vengadores intentando proteger al mundo en una era en la que un déspota mutante ha masacrado a gran parte de Estados Unidos. Aunque es cierto que no son aliados del régimen de Revelation, los Vengadores mantienen una tregua con la nación mutante, lo que genera una profunda desconfianza en la población.

A priori, puede que Dani parezca una sucesora inusual para el Capitán América, sobre todo porque Sam Wilson aún continúa con vida. Sin embargo, el antiguo Falcon es el presidente de lo que queda de Estados Unidos, y es evidente que la heroína mantuvo unido al equipo tras su transformación. Antigua líder de los Nuevos Mutantes, ella es experta en el entrenamiento de mutantes novatos. Dani Moonstar ya ha tenido un merecido momento de protagonismo, consolidándola como una líder a la altura de Steve Rogers.