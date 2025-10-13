La película cancelada de Gambito con clasificación R era tan alocada que "Disney jamás la haría"

En caso de que la película descartada de Gambito hubiera seguido adelante en Fox, se habría convertido en una de las películas vinculadas a Marvel más adultas. Como bien sabrás, Deadpool y Lobezno fue el filme que arrastró a Channing Tatum a la línea de tiempo del UCM justo después de que su elección inicial como el icónico héroe de los X-Men nunca llegase a buen puerto.

En una entrevista con Variety, el actor dio algunos detalles sobre este proyecto cancelado protagonizado por Gambito, cuyo desarrollo se estancó antes de que Disney adquiriera Fox. Cuando le preguntaron directamente si la película podría volver a desarrollarse bajo el sello de Marvel Studios, Channing Tatum tenía claro que "ese guion nunca se habría hecho, jamás". También sugirió que se trataba de una comedia romántica para adultos.

El proyecto más arriesgado de Gambito

Él mismo explicó a qué se refería la clasificación R: "Cuando digo clasificación R, me refiero a que nos arriesgamos. Hicimos que Gambito fuera el tipo de personaje que solo podría existir en una película con Deadpool. La película era una locura total". Después de todo, Channing Tatum confirmó que esto era algo que Marvel y Disney ni siquiera se plantearían.

Aunque sugirió que Disney podía ser imprevisible en ciertos aspectos, existen una serie de líneas que nunca se atrevería a cruzar. Él se refería al terror más puro o las escenas sexuales más subidas de tono. Sin embargo, también creía que Marvel necesita ese tipo de diversidad como algo que equilibre la otra cara. Por otro lado, aunque no se esté planeando un proyecto en solitario, sí que parece tener esperanzas para el futuro.

Tras su aparición en la Fase 5, Marvel Studios traerá de vuelta a Remy LeBeau en Vengadores: Doomsday. Se ha confirmado que aparecerá junto a otras estrellas de los X-Men que también regresan, como Patrick Stewart o Ian McKellen. Dirigida por los hermanos Russo, el elenco de Vengadores: Doomsday terminó la fotografía principal el pasado septiembre.

Dicho esto, se desconoce por el momento si Channing Tatum regresará como parte del reparto de Vengadores: Secret Wars, ya que la producción del final de la Saga del Multiverso aún no ha comenzado. Dado que los personajes de los X-Men serán un factor clave en la Fase 7, es posible que una película de Gambito tenga su momento en el futuro de la franquicia.