Al nuevo Papa, León XIV, le encantan los videojuegos, aunque te costará saber cuál es su favorito

El nuevo Papa León XIV ha resultado ser un completo amante de los videojuegos y de las películas. Tras hacerse oficial su nombramiento y presentarse por primera vez como el nuevo Papa, algunas personas se preguntaban cómo sería él en su ámbito más personal y familiar. Pues bien, resulta que el Papa es uno de los nuestros y adora evadirse del mundo real con los videojuegos. En esta ocasión, ha sido su hermano el que ofreció esa información a la NBC y por supuesto, el vídeo ha trascendido rápidamente gracias al increíble alcance que tiene TikTok.

Por supuesto, el vídeo es completamente público y podrás verlo justo debajo de estas líneas. Los juegos preferidos del nuevo Papa son Wordle y Word with Friends, dos juegos realmente adictivos que se han hecho un hueco en la vida de muchas personas. Sobre todo Wordle, el cual todavía siguen siendo uno de los más jugados actualmente. Además de pasar el rato jugando, también pudo disfrutar de la película Cónclave, la cual ha sido todo un éxito y cuenta con una gran recaudación en cines. De hecho, es ganadora de un BAFTA y un Oscar.

Como puedes ver, queda bastante claro que pese a lo que muchas personas pensaban en un principio, el Papa León XIV parece llevar una vida realmente sencilla e interesante gracias a los videojuegos y las películas. Quién sabe, puede que más adelante se muestre como una persona realmente cercana y puedas conocer un poco más de sus aficiones y por supuesto, si tiene otros títulos en los que ha pasado sus horas.

Se creó un juego para la elección del nuevo Papa

La expectación por este momento es realmente alta, todo el mundo quiere conocer quién se convierte en la imagen principal de la Iglesia y como no podía ser de otra forma, en esta ocasión no ha sido diferente. Es por ello que incluso salió a la luz Fantapapa, un juego al más puro estilo Fantasy que te dejaba crear a un equipo de Cardenales en preferencia de quién creías que iba a salir elegido o no.

Queda claro que los usuarios tienen mucha imaginación para aprovechar al máximo cada evento viral que ocurre en el mundo. El Cónclave siempre es algo muy importante para millones de personas y por supuesto, siempre habrá gente que busque la mínima oportunidad para ofrecer pasar un gran rato a otras personas.