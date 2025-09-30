La peor pesadilla de Marvel Studios fue el descarte de este villano: pudo evitar una catástrofe en el UCM

La decisión de Marvel Studios de no usar a Nightmare en el UCM ha tenido un considerable impacto. De hecho, esta decisión fue lo que llevó al controvertido papel de Bruja Escarlata en el Multiverso de la Locura. Según los rumores, Nightmare fue considerado como el antagonista principal de ambas películas de Doctor Strange, pero finalmente no llegó a ser el elegido. Esto es algo que una buena parte del público consideró un paso en falso.

En una entrevista con The Direct, el guionista de la primera película de Doctor Strange, C. Robert Cargill, mencionó los planes iniciales para que Pesadilla fuera el villano principal. Aunque había cierto potencial, Marvel Studios descartó esta idea. Lo mismo ocurrió posteriormente en la secuela. Pesadilla es conocido por ser el primer villano más importante de Doctor Strange, por lo que también es uno de los enemigos más peligrosos de Marvel.

Nightmare pudo ser el villano de 'Doctor Strange 2'

Por lo tanto, es difícil entender qué fue lo que llevó a Marvel Studios a eliminar a este personaje de los planes. Según parece, C. Robert Cargill y el director Scott Derrickson querían empezar con el mismo enemigo al que se enfrentó la versión comiquera del héroe. Por otro lado, se consideró que Pesadilla era un antagonista que merecía más atención de una forma similar al desarrollo que tuvo Thanos.

Sin embargo, una vez que los responsables creativos abandonaron la secuela, los planes de introducir a Pesadilla también se fueron con ellos. No está claro cómo ni en qué momento del desarrollo de la producción Marvel Studios se decidió convertir a Bruja Escarlata en la antagonista principal del Multiverso de la Locura. Por alguna razón, el estudio tuvo que rechazar usar a Pesadilla.

La participación de Bruja Escarlata en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura recibió críticas mixtas de todo tipo. Lo cierto es que fue un giro dramático, además de un aparente final, para el arco argumental de Wanda Maximoff en el UCM. Aun así, sí que falló al no proporcionar al protagonista de la película un enemigo convincente contra el que ponerse a prueba.

En cualquier caso, esto demuestra el peligro de contener a villanos poderosos de los cómics sin un plan cinematográfico evidente para ellos. La presentación pausada de Thanos fue milimétricamente calculada, pero la falta de una estrategia para Doctor Strange provocó que Pesadilla se perdiera entre la multitud. Esto finalmente condujo al controvertido destino de Bruja Escarlata en el UCM.