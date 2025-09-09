Esta comedia sirvió de inspiración para una alocada escena de 'Deadpool y Lobezno' en Marvel Studios

Ryan Reynolds ha revelado cuál es la icónica película que se estrenó en la década de los 80 y que fue una fuente de inspiración importante en el desarrollo de Deadpool y Lobezno. Estrenada en verano de 2024, esta película de Marvel Studios protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman presentó a los antihéroes en un viaje a través del multiverso para salvar la realidad mutante de Fox.

Dirigida por Shawn Levy, este filme recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en el único filme con clasificación R de Marvel Studios. Es evidente que Deadpool y Lobezno se convirtió en un auténtico éxito para Marvel Studios que rompió todo tipo de récords. De hecho, superó a Joker al alcanzar el primer puesto como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. De hecho, este es un récord que se mantiene intacto.

La química entre Deadpool y Lobezno explica su éxito

Sin embargo, a pesar de ser un éxito rotundo para Marvel, el estudio no tiene planes inmediatos con respecto al desarrollo de una secuela. Si bien es cierto que Ryan Reynolds ha insinuado esta posibilidad, también admitió que sacar adelante un proyecto como Deadpool y Lobezno requirió mucho esfuerzo.

Pero parece que la cinta tomó nota de algunas claves de otra película que se estrenó en 1987. Según Ryan Reynolds, Deadpool y Lobezno tomó inspiración de Mejor solo que mal acompañado. Protagonizada por John Candy y Steve Martin, esta película muestra cómo sus personajes se convierten en compañeros de viaje para llegar a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

Enfrentándose al mal tiempo y a otros muchos desafíos, esta intensa comedia cuenta la alocada historia de Del Griffith y Neal Page. Ambos destacan por tener personalidades opuestas que deben trabajar juntos para alcanzar su destino final. Pues bien, la divertida escena de la furgoneta en la que Wade Wilson y Logan luchan sin descanso está influenciada por esta película.

Aunque es cierto que Hugh Jackman y Ryan Reynolds hicieron que su relación pareciese natural, la realidad es que ese tipo de película de viajes por carretera es particularmente difícil de ejecutar. En el caso del filme anterior, parece que Del es el personaje charlatán y Neal el más serio. En lo que respecta a Deadpool y Lobezno, parece que Wade Wilson se parece mucho más a Del y la personalidad de Logan es similar a la de Neal.