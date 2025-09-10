PlayStation apunta a un nuevo gran evento en el que mostrar sus 3 juegos más esperados

Mientras que Nintendo se está erigiendo como la principal protagonista de esta segunda mitad de 2025 con grandes eventos para completar el calendario de lanzamientos de Nintendo Switch 2, los usuarios esperan para saber qué ocurrirá con PlayStation. En este sentido, hay informaciones que apuntan a que durante el presente mes de septiembre habrá grandes movimientos mediante un State of Play o PlayStation Showcase.

Numerosos rumores apuntan a que, aunque aún no se sabe si será un State of Play o un PlayStation Showcase, aunque este segundo parece más probable según los títulos en discusión.

Los tres exclusivos de PS5 que más suenan para este posible evento son:

Marvel’s Wolverine , de Insomniac Games, considerado el título más probable para una gran aparición.

Intergalactic: The Heretic Prophet , de Naughty Dog, otro juego esperado y con fuerte atención.

Una nueva IP de Santa Monica Studio, confirmada por el propio estudio para recibir su primer vistazo este año

Además, se ha hablado de otros proyectos rumorados como un God of War de estilo metroidvania y Saros, de Housemarque, por lo que habrá que estar muy atentos a los movimientos que se produzcan por parte de la compañía japonesa.

PlayStation también estará presente en el Tokyo Game Show 2025

Entre tanto, PlayStation ya ha anunciado su presencia en el Tokyo Game Show 2025, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, mostrando sus demos en el stand principal del evento. Los títulos anunciados incluyen Ghost of Yotei, de Sucker Punch, y Marvel TOKON: Fighting Souls, un juego de lucha de Arc System Works junto a Marvel. Aunque no hay tráilers confirmados, esta alineación refuerza la posibilidad de un State of Play previo al TGS, alimentando los rumores.

De esta manera, aunque Sony no ha hecho anuncios oficiales, la combinación de altos perfiles exclusivos, confirmaciones de demos y el calendario cercano al Tokyo Game Show hacen pensar que un importante evento de presentación para PS5 está muy cerca. Si se hace realidad, sería un momento muy esperado para los fans de la consola.