PlayStation confirma sus grandes rebajas para el Black Friday con 150 euros de descuento en PS5

PlayStation ha presentado oficialmente su campaña de ofertas para el Black Friday 2025, una de las más esperadas por la comunidad y que este año llega con rebajas especialmente agresivas en consolas, accesorios y algunos de los juegos más importantes del catálogo reciente de la marca. La promoción estará disponible del 21 de noviembre al 4 de diciembre, tanto en la tienda digital como en establecimientos asociados, convirtiéndose en una ventana ideal para quienes estén pensando en dar el salto a la nueva generación o ampliar su colección.

Entre las ofertas más llamativas destaca PS5 Edición Digital, que recibe un descuento de 150 euros, situándola en 349,99 euros, una cifra que representa uno de los precios más bajos desde su lanzamiento. La versión con lector de discos también se beneficia de una rebaja, quedándose en 449,99 euros, mientras que la PS5 Pro, la consola más potente de la familia PlayStation, baja hasta los 699,99 euros. Los accesorios no se quedan atrás: los mandos DualSense reducen su precio en 20 euros, los auriculares PULSE Elite bajan a 129,99 euros, y tanto los PULSE Explore como el DualSense Edge aplican descuentos adicionales, quedándose en 189,99 euros. Incluso el dispositivo de realidad virtual PS VR2 obtiene una importante rebaja, descendiendo a 349,99 euros.

En el apartado de juegos, la campaña incluye algunos de los títulos más destacados de los últimos años y otros lanzamientos recientes. Entre ellos figuran ofertas como Marvel’s Spider-Man 2, rebajado a 39,99 euros, o Astro Bot, que podrá adquirirse por 49,99 euros. También hay precios muy competitivos para clásicos modernos como Uncharted: Colección Legado de los Ladrones, The Last of Us Parte II Remastered o God of War Ragnarök, todos a precios notablemente inferiores a los habituales.

PlayStation también ofrece rebajas en sus modelos de suscripción

Además, las suscripciones anuales de PS Plus reciben un descuento del 33%, un incentivo extra para quienes quieran renovar o mejorar su plan de acceso al catálogo de juegos y ventajas del servicio. Por lo que puede ser una ocasión perfecta para todos aquellos que estuvieran esperando al momento exacto para renovar su suscripción al servicio.

Con una combinación de rebajas contundentes y variedad en hardware, software y servicios, PlayStation firma uno de los Black Friday más completos de los últimos años, ideal tanto para nuevos jugadores como para veteranos que buscan ampliar su ecosistema a mejor precio.