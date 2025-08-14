PlayStation Plus permite jugar gratis a Death Stranding 2: On the Beach

Los usuarios de la plataforma ya saben cuáles son los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium del mes de agosto, por lo que en tan solo unos días podrán disfrutar de este nuevo compendio de títulos que se unen al catálogo de PS5 y PS4. No obstante, no ha sido el único gran anuncio que ha protagonizado el servicio de suscripción de Sony, pues todos aquellos que lo deseen también pueden jugar gratis a uno de los últimos lanzamientos de la consola de Sony.

La demo de Death Stranding 2: On the Beach se estrena el 19 de agosto

estará disponible para probar gratis durante un tiempo limitado para suscriptores de PS Plus Premium. Según el comunicado oficial de PlayStation,. Esta modalidad fue considerada debido a la longitud del juego, permitiendo que el usuario explore una parte significativa antes de decidir si lo compra, por lo que es tiempo suficiente para pensar en la inversión por el producto final.

La prueba estará disponible desde el 19 de agosto de 2025, coincidiendo con la actualización del catálogo de juegos de PS Plus Extra y Premium. Una vez agotado el tiempo de prueba, el acceso al juego se bloqueará automáticamente. Si decides comprarlo, podrás continuar desde donde lo dejaste, ya que tanto los trofeos como el progreso se mantienen, por lo que es un avance interesante para aquellos que se lancen a disfrutar del juego completo tras disfrutar de la demo.

Por lo tanto, si cuentas con una suscripción a PlayStation Plus Premium y tienes ganas de saber qué puede ofrecer Death Stranding 2: On the Beach, es un momento perfecto para jugarlo durante nada menos que 5 horas y descubrirlo por ti mismo. Esta prueba de juego estará disponible en la plataforma de manera ilimitada, por lo que puedes jugarla ahora o dentro de unos meses, cuando lo consideres oportuno.