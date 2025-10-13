'Predator: Badlands' apuesta por un sorprendente elemento que sería clave en la franquicia de ciencia ficción

A pesar de adoptar un enfoque bastante innovador, Predator: Badlands pretende recuperar un rasgo clave que se vio en Prey, al menos eso es lo que se intuye de las palabras de Dan Trachtenberg. En una entrevista reciente, el cineasta compartió ciertas ideas sobre cómo Predator: Badlands lleva adelante ese elemento narrativo que hizo que Prey fuese tan convincente.

Él mismo explicó que el protagonista es "el más pequeño de su clan, visto además como el más débil". En esencia, se le describió como un desvalido que debía superar inmensos desafíos. Dan Trachtenberg continuó enfatizando la idea de que Prey era una historia en gran medida sobre eso, destacando cómo este núcleo emocional une ambas películas pese a sus diferentes ambientaciones. Por lo que sabemos, Predator: Badlands resaltará cómo el protagonista, Dex, lidia con una situación compleja.

El trauma inicial que marca el curso de 'Predator: Badlands'

Según parece, el personaje se ve involucrado en un evento muy traumático al principio de la película. De hecho, le toma toda la aventura lidiar con él. Así que, desde el inicio, se ve inmerso en una situación de gran intensidad emocional que sitúa al personaje en una posición completamente diferente. Antes de la próxima película de Predator: Badlands, Dan Trachtenberg dirigió Prey como una precuela de la franquicia que fue un éxito de crítica.

Esto fue también lo que lo llevó a dirigir Predator: Killer of Killers, que también tuvo un impacto positivo este verano. Ahora, Dan Trachtenberg se prepara para su tercer proyecto que está causando máxima expectación. La película sigue a un joven marginado Yautja que encuentra una aliada inesperada en una sintética, Thia. Ambos buscan a su adversario definitivo en un planeta alienígena hostil.

Como resultado, Dan Trachtenberg consideró importante incluir todo lo que se espera de la franquicia de Predator. Aun así, es evidente que el nivel de violencia será significativamente diferente, sobre todo por el hecho de que será apta para mayores de 13 años. Esto resulta sorprendente considerando la naturaleza violenta de los Yautja. La apuesta del director no es otra que la de profundizar en el núcleo emocional de la franquicia.