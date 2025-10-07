¿Por qué 'Predator: Badlands' tuvo prioridad sobre 'Prey 2' en la franquicia? Esta es la respuesta oficial

Una nueva entrega de la franquicia de Predator cada vez está más cerca de su inminente estreno en la gran pantalla. Aunque después de la popularidad de Prey, el público pudo haber pensado que lo lógico era desarrollar una secuela en lugar de adentrarse en un terreno completamente nuevo que cambia el juego en Predator: Badlands.

Sin embargo, esa perspectiva única que tiene esta película fue una de las razones principales por las que se prefirió realizar Predator: Badlands antes que Prey 2, según uno de los productores. En una visita al set de rodaje de Predator: Badlands, el productor Ben Rosenblatt explicó su razonamiento y el del director Dan Trachtenberg: "Una de las cosas más importantes que me atrajeron de Prey es que era algo inesperado. Nadie había hecho algo así antes en la franquicia", contaba el productor. "Este es el tipo de cambio radical que nadie ha dado todavía".

Un nuevo rumbo para la franquicia de 'Predator'

Dan Trachtenberg, quien también dirigió Prey, es el responsable de supervisar esta nueva historia sobre un joven Yautja conocido como Dek, interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Este es el protagonista que se convierte en el héroe del filme al embarcarse en una cacería para demostrar su valía tras ser marginado por su clan. Elle Fanning interpreta a una sintética que acepta ayudar a Dek en su búsqueda de un peligroso monstruo.

Lo cierto es que Ben Rosenblatt explicó que lanzarse directamente a Prey 2 podría haber sido "una nueva versión de lo mismo". El motivo principal que les llevó a apostar por Predator: Badlands fue por el hecho de tomar ciertos riesgos en la franquicia, sobre todo en lo que respecta a la creatividad.

Prey fue protagonizada por Amber Midthunder como una joven guerrera que debe proteger a su tribu cuando un Yautja llega a la Tierra a principios del siglo XVIII. La película fue ampliamente aclamada, obteniendo una calificación del 94% por parte de la crítica, y fue vista como una revitalización de la franquicia.