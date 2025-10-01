El regreso de Arnold Schwarzenegger en 'Predator' recibe una emocionante actualización

La vuelta de Arnold Schwarzenegger a la franquicia de Predator ha sido un anuncio muy esperado por el público. Ahora, ha recibido una interesante actualización por parte del director de Prey, Dan Trachtenberg. Considerado una estrella del cine de acción, Arnold Schwarzenegger fue clave en el surgimiento de la franquicia con su papel de Dutch en la película original de 1987.

Sin embargo, Arnold Schwarzenegger no ha vuelto a aparecer desde entonces. Eso sí, el personaje hizo un cameo como un cuerpo congelado en Predator: Killer of Killers junto a Naru, de Prey, la cinta de acción real más reciente. Mientras Dan Trachtenberg se prepara para el estreno de Predator: Badlands en noviembre, persisten ciertas dudas sobre cómo Dutch podría influir en la franquicia de cara al futuro.

El futuro de la franquicia de 'Predator' es prometedor

En una entrevista reciente con Empire, Dan Trachtenberg insinuó que el cameo de Dutch en la película de animación podría ser solo el comienzo de lo que está por llegar. El cineasta explicó que él y Arnold Schwarzenegger habían hablado sobre el futuro de ese personaje, ya que ahora se abren nuevas posibilidades narrativas. Así lo contaba:

"Conocí a Arnold y es muy consciente de la durabilidad de la franquicia. Estaba entusiasmado por hablar sobre qué más podríamos hacer. Porque ahora hay mucho más que contar: se podría desarrollar cómo capturaron a Dutch y Naru. También qué sucede cuando los descongelan. Existen muchas posibilidades".

Este último adelanto sobre el futuro de la franquicia también se centra en Naru. El personaje de Amber Midthunder causó sensación en la aclamada precuela de 2022. Por lo tanto, Naru podría regresar no solo en su propia película de acción real, sino también en una secuela de Predator: Killer of Killers junto a Dutch, lo que serviría como una especie de crossover.

En cualquier caso, aunque sería interesante ver a Arnold Schwarzenegger de vuelta como Dutch en un proyecto de acción real, la edad del actor sugiere que la animación podría ser la mejor opción posible. Queda por ver qué rumbo tomará la franquicia de Predator, pero el público podría ver a Dutch antes de lo esperado.