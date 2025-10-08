Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas al juego más esperado

El próximo 30 de octubre tendrá lugar la gala Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, donde gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair podrás disfrutar de los mejores videojuegos y periféricos gaming que han llegado este año gracias a las 18 categorías que hay disponibles. Por supuesto, la industria de los videojuegos ha hecho un gran esfuerzo para entregas siempre los mejores productos, es por eso que no podía faltar nuestro reconocimiento a todos ellos.

Sin embargo, pese a la cantidad de entregas únicas que salieron durante este 2025, también queremos hacer especial mención a los juegos que saldrán al mercado una vez termine esta gala. Es por lo que la categoría a Juego más Esperado en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosiontambién tendrá un peso importante. Por supuesto, si quieres conocer cuáles son las próximas entregas que están generando más impacto en los jugadores, presta mucha atención, porque son realmente asombrosas.

Finalistas a Juego más Esperado en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

El juego más esperado es una de esas categorías imprescindibles en las galas de premios, porque demuestran la pasión de los jugadores para recibir títulos que aún no han llegado al mercado. En los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion contamos con esta categoría tan especial, en la que los cinco finalistas son GTA VI, Resident Evil: Requiem, Intergalactic: The Heretic Prophet, 007: First Light y Fable.

GTA VI

Desarrollador: Rockstar Games

Distribuidor: Rockstar Games

Sobran las palabras para esta entrega de Rockstar, la desarrolladora es una de las más queridas en el mundo gracias a sus grandes producciones como la saga GTRA y por supuesto, Red Dead Redemption. Como no podía ser de otra forma, el nuevo juego de la compañía está generando un gran revuelo entre el público, lo que demuestra que todo el mundo tiene unas ganas increíbles de ponerle las manos encima.

Resident Evil: Requiem

Desarrollador: Capcom

Distribuidor: Plaion

Resident Evil se ha coronado como una de las sagas más icónicas en el mundo de los videojuegos gracias a su acción, su ambientación y, sobre todo, a su terror. El nuevo Resident Evil Requiem promete traer grandes novedades en esta aventura, por lo que los seguidores de Capcom ya están deseando descubrir qué secretos oculta esta nueva y terrorífica historia.

007: First Light

Desarrollador: IO Interactive

Distribuidor: Best Vision PR

James Bond es posiblemente el agente más conocido a nivel mundial. Su figura ha sido protagonista de infinidad de películas, libros y por supuesto, también videojuegos. Ahora, IO Interactive se ha atrevido con una historia inédita que cuenta el comienzo de esta leyenda británica. 007: First Light promete traer acción y sigilo a partes iguales, por lo que este título tampoco ha pasado desapercibido después de ofrecer un pequeño adelanto de todo lo que puede dar.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Desarrollador: Naughty Dog

Distribuidor: PlayStation

Si las anteriores desarrolladoras son grandes, Naughty Dog tampoco se queda atrás. Este equipo ha logrado crear obras increíbles con el paso del tiempo, como Uncharted o The Last of Us entre muchas otras. Ahora, la compañía quiere ofrecer una historia completamente nueva, llena de acción y con combates exigentes que lograrán mantenerte pegado al mando desde el primer momento. Intergalactic: The Heretic Prophet es uno de los grandes juegos que llegarán próximamente a la consola de Sony.

Fable

Desarrollador: Playground Games

Distribuidor: Xbox

Xbox tampoco se queda fuera de la lista, ya que el próximo año 2026 viene muy cargado de entregas únicas. Entre ellas, muchos usuarios han destacado Fable, un reinicio de la icónica saga de Microsoft que ha logrado cautivar a millones de usuarios con sus múltiples entregas. Los primeros avances del juego consiguieron cautivar a los más fieles y por supuesto, también a los nuevos usuarios que quieren descubrir qué es lo que llegará con esta nueva historia.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Para poder descubrir cuál es el juego más esperado en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, celebraremos una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos en este evento en el que estaremos encantados de destacar el increíble trabajo que han hecho todas las compañías que forman parte de este maravilloso mundo. A continuación, te dejamos todos los detalles: