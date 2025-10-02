Premios 2025
Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: el evento para descubrir los mejores juegos del año
La Razón y Difoosion se complacen en anunciar los primeros premios anuales de videojuegos de La Razón, un evento donde los lectores podrán votar cuál ha sido el título más importante de 2025
2025 está siendo un gran año para los videojuegos. Pese a la falta de uno de los lanzamientos del año, como ha sido GTA VI que finalmente llegará en 2026, estamos ante uno de esos años para recordar. Por ese motivo, y con afán de celebrar el mundo del gaming, La Razón y Difoosion organizan los primeros Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, donde se reconocerán los mejores títulos y periféricos que hemos podido probar.
Aunque el experto equipo de redactores de la sección de videojuegos de La Razón escoge los mejores juegos entre una veintena de categorías, los lectores de La Razón también tienen la oportunidad de elegir cuál es el juego del año en un premio especial. Todo esto, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Lenovo, Elgato y Corsair.
Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion reconocerán el trabajo y calidad de juegos y productos en categorías como mejor juego del año, mejor juego español, mejor juego multijugador, indie… pero también galardones a mejores creadores de contenido o actor/actriz de doblaje, entre otros.
¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?
No queremos perder la oportunidad de reunir a las personas más importantes del sector de los videojuegos en España en un solo lugar. Por eso, se celebrará un evento presencial.
La cita tendrá lugar el próximo 30 de octubre de 2025 por la tarde en la sede de La Razón, en Madrid. Estos son todos los detalles:
- Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio de Tena, 17, 28027 Madrid.
- Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.
Todos los nominados a los premios La Razón de Videojuegos by Difoosion
A continuación podrás leer cuáles han sido los títulos y productos nominados para los primeros Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion. Aquí puedes ver las nominaciones a los mejores títulos y durante la gala del próximo 30 de octubre daremos a conocer entre los profesionales del mundo del videojuego de España, los ganadores de este año.
Juego del año
Los videojuegos siguen sorprendiendo año tras año con su nivel de calidad, y 2025 no ha sido la excepción, marcada por numerosos lanzamientos destacados que han dejado huella en la industria. Hemos analizado algunas de las obras más relevantes, de las cuales cinco han conseguido un puesto entre los finalistas de esta categoría. Estos son los 5 nominados a juego del año.
- Hollow Knight: Silksong
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
Mejor juego español
La industria española del videojuego continúa experimentando un notable crecimiento, y en La Razón queremos reconocer esta proyección con una categoría dedicada exclusivamente al desarrollo nacional. Afortunadamente, cada año se incorporan nuevas propuestas que reflejan la calidad y el esfuerzo de los equipos distribuidos a lo largo de la geografía española. Estos son los cinco proyectos más destacados de 2025.
- Blades of Fire
- Luto
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Tiny Garden
- Cataclismo
Juego más esperado
No hay duda que todos los años hay muchísima expectación por el lanzamiento de algunos títulos que cuenta con todas las miradas. Este año hemos visto lanzamientos importantísimos, pero los que van a llegar el año que viene se les esperan con ganas. Estos son los títulos que más esperamos
- GTA VI
- Residen Evil: Requiem
- 007: First Light
- Intergalactic: The Heretic Prophet
- Fable
Mejor juego indie
Los juegos independientes ocupan un lugar esencial en el catálogo de las consolas actuales, ya que aportan una gran diversidad de propuestas y enriquecen de manera decisiva a la industria. Su relevancia radica no solo en la variedad que ofrecen, sino también en la oportunidad que brindan a estudios emergentes para demostrar su talento a través de proyectos de menor presupuesto, pero cargados de originalidad e innovación. Estos son los cinco títulos independientes más impactantes de 2025.
- Hollow Knight: Silksong
- Blue Prince
- Sword of the Sea
- Deliver at All Cost
- Hades II
Mejor juego de continuidad
Existen juegos cuya duración viene marcada por el desarrollo de su historia o por el propio diseño de su propuesta. Sin embargo, hay otros capaces de trascender el paso del tiempo y mantenerse vigentes durante años. Esto es posible gracias a un esfuerzo continuado de actualización, en el que se incorporan nuevos contenidos, modos y experiencias que amplían sus posibilidades y ofrecen a los jugadores razones constantes para regresar. A través de esta capacidad de reinventarse, estos títulos no solo se consolidan en la industria, sino que se convierten en auténticos referentes dentro del panorama actual. Estos son los candidatos que mejor han sabido evolucionar y brillar en los últimos doce meses.
- Pokémon TCG Pocket
- Destiny 2
- No Man’s Sky
- Helldivers II
- The Elder Scrolls Online
Mejor juego multijugador
Jugar con más personas es una de las experiencias más enriquecedoras que ofrecen los videojuegos, y cada año surgen propuestas diseñadas específicamente para exprimir todo el potencial del multijugador, ya sea en su vertiente competitiva o cooperativa. Este año hemos sido testigos de una gran diversidad de títulos que abarcan desde los juegos de lucha hasta la supervivencia, sin olvidar los clásicos shooters, reflejando así la amplitud y versatilidad de este género.
- Helldivers II
- League of Legends
- Valorant
- The Finals
- Fortnite
Creador de contenido del año
La Razón y Difoosion quieren premiar el trabajo y esfuerzo que realizan los creadores de contenidos expresamente en el ámbito de los videojuegos. No solo es estar durante horas jugando, también es alimentar y mantener una audiencia que hace más rica este mundo tan importante para el entretenimiento. Estos son los cinco nominados.
- Abby
- Sepuls3
- Spok_sponha
- Elefutbol
- Zeling
Mejor actriz o actor de doblaje del año
Dentro del proceso de localización de un videojuego al español, el doblaje ocupa un papel fundamental, ya que permite que la experiencia resulte más cercana y envolvente para los jugadores. Gracias al trabajo de actores y actrices de doblaje, los personajes cobran vida en nuestro idioma y logran transmitir con mayor fuerza sus emociones, personalidades y matices narrativos. Su aportación ha sido clave en algunos de los lanzamientos más destacados del año, y por ello hemos querido reconocer a quienes han brillado con interpretaciones memorables. Estos son los cinco candidatos que han dejado una huella especial en 2025.
- Vera Bosh: Tomorrow en Death Stranding 2
- Carlos di Blasi: Sam Porter en Death Stranding 2
- María Blanco: Naoe en Assassin's Creed Shadows
- Alicia Valadés: Pauline en Donkey Kong Bananza
- Claudia Caneda: Atsu en Ghost of Yōtei
Debut del año
Los inicios no son fáciles y menos en un mercado como el de los videojuegos donde todos los estudios y distribuidoras compiten por un público muy grande, continuamente bombardeado con novedades, por eso es importante reconocer un nuevo lanzamiento original entre tanto ruido. Estos son los más destacados de este año.
- Split Fiction
- PEAK
- Sword of the Sea
- The Alters
- Clair Obscur: Expedition 33
Mejor portátil para gaming
El mundo del videojuego lo lideran las consolas, pero los portátiles cada vez tienen un espacio más importante en el gaming con un rendimiento que poco o nada tienen que envidiar a los ordenadores de sobremesa más potentes del mercado. Para premiar a las empresas que invierten tantísimo en crear los mejores portátiles para gamers, estos son los nominados en equipos que el equipo de Difoosion ha podido probar.
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025)
- Lenovo Legion 9i
- Razer Blade 18
Mejor consola de mano
Las consolas de mano empiezan a ser una tendencia cada vez más importante, más allá de Nintendo Switch, Steam Deck abrió el paso para un tipo de videoconsola que cada vez tiene más jugadores y que con cada generación mejora en rendimiento, batería y calidad de pantalla.
- ASUS ROG Xbox Ally
- Acer Nitro Blaze 8
- Lenovo Legion GO 2
- Steam Deck OLED
- MSI Claw
Mejor periférico para gaming
Los periféricos para jugar forman parte de ese setup que todo gamer que se precie tiene al lado de su PC. Desde teclados, ratones, auriculares y llegando a elementos cada vez más importantes como cámaras o sistemas de emisión en directo para Twitch, Kick o YouTube. Estos son algunos productos que el equipo ha probado y se han merecido una nominación a mejor periférico para gaming.
- Corsair K70 Pro TKL
- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
- Razer Huntsman V3 Pro Mini
- Elgato Facecam 4K
- Newskill Pyros Pro
Mejor dispositivo de audio para gaming
Unos buenos auriculares son fundamentales para jugar. No solo mejoran la experiencia general de un juego, es que en muchos títulos, sobre todo en shooters, son imprescindibles. Una buena calidad de sonido, clara y que además también permita una buena comunicación con tus compañeros de equipo hacen de estos productos una nominación a mejor dispositivo de audio.
- JBL Tour 3
- Razer BlackShark V3 Pro
- Corsair Void Wireless V2
- Corsair Virtuoso Wireless Max
- Logitech Astro A50 Gen 5
Mejor monitor para gaming
Este año hemos tenido importantes lanzamientos en cuanto a monitores especialmente diseñados para el mundo gaming. Hay muchas marcas, modelos, tamaños y características técnicas que los hacen muy especiales. Un monitor con gran refresco de pantalla puede ser vital para algunos juegos y estos han sido los más destacados de este año.
- MSI MPG 321URXW QD-OLED
- Lenovo Legion R34w-30
- Sony Inzone M9 II
- LG UltraGear 27GS95QX-B
- Lenovo Legion Pro 34WD-10
Mejor televisión para gaming
Las Smart TV son mucho más que una gran pantalla donde ver tus programas favoritos, en cuestión de juegos, tener un televisor de alto refresco, con un gran panel capaz de mostrar los colores más vivos, los brillos más altos y los negros más profundos, marcan con diferencia cómo se disfruta un juego. Estos son nuestros candidatos a mejor televisor para gaming.
- Samsung S95F
- Xiaomi TV S Mini LED 75"
- Sony Bravia 8 II QD-OLED
- TCL C8K
Mejor consola de 2025
Los lanzamientos de consolas no son tan comunes todos los años, por suerte para nuestros bolsillos se distancian en varios años para dar tiempo a la tecnología a evolucionar y que cada salto de generación sea más importante que la anterior. Aun así, 2025 (y finales de 2024) ha sido un año muy importante en lanzamientos y queremos reconocer los lanzamientos más importantes con estas nominaciones.
- PS5 Pro
- Nintendo Switch 2
- ASUS ROG Xbox Ally X
Mejor formación para nuevas generaciones de desarrolladoras
Los videojuegos serían imposibles sin el talento humano que hay detrás de ellos y para cultivar ese talento se necesitan sistemas de formación que pongan en contacto a personas con organizaciones, educadores y experiencias que conviertan a un programador en un desarrollador profesional de videojuegos. La Razón y Difoosion tienen el honor de nominar estas organizaciones como mejor formación para nueva generaciones de desarrolladores.
- PlayStation Talents
- ESAT VALENCIA
- UTA-D: Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
- AEVI
- UCM: Master propio en desarrollo de videojuegos
Mejor adaptación a serie o película
El mundo del entretenimiento en cines y series cada vez está más ligado al mundo de los videojuegos y cada años vemos muchos lanzamientos extremadamente exitosos de adaptaciones queridas por millones de jugadores a la pequeña y gran pantalla. Este año hemos tenido muchas segundas temporadas, pero también nuevos lanzamientos como estas nominaciones.
- Minecraft: The Movie
- The Last of Us temporada 2
- Secret Level
- Sonic 3: La Película
- Until Dawn
