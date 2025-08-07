El productor de 'Blade Runner 2099' comparte una actualización sobre su estreno que desconcierta

David Zucker, quien ocupa el puesto de productor ejecutivo de Blade Runner 2099, ha anunciado una fecha de estreno incierta para la próxima serie que expandirá la película original de Ridley Scott. Ambientada 50 años después del final de Blade Runner 2049, la serie de Prime Video será un nuevo capítulo en este universo de ciencia ficción que continuará explorando el papel de los replicantes.

El reparto de Blade Runner 2099 está encabezado por Michelle Yeoh y Hunter Schafer. Ridley Scott, quien dirigió Blade Runner, también participa en el proyecto como productor ejecutivo. Silka Luisa es la showrunner. En este sentido, las últimas noticias sugerían que la producción terminó a finales del año pasado. Durante una entrevista con ScreenRant, David Zucker habló sobre el estreno de Blade Runner 2099.

El estreno de 'Blade Runner 2099' tardará

Él mismo confirmó que la serie aún está en postproducción y, aunque Prime Video no ha revelado la fecha de estreno, espera que se estrene a finales de 2026. Puede parecer algo desalentador, pero la compañía es la que decide qué movimientos se realizan con la producción. Así lo explicaba: "Amazon decide cuándo emitir la serie. Pero estamos en plena posproducción. No creo que la veamos en pantalla hasta finales del año que viene".

Esta nueva actualización indica que aún falta tiempo para que Blade Runner 2099 llegue a la mencionada plataforma de streaming. La posproducción continúa, así que Prime Video aún no ha decidido revelar una fecha de lanzamiento oficial. Lo cierto es que la indicación de que llegará más adelante es solo una estimación por el momento. Por supuesto, es evidente que esto podría cambiar en cualquier momento.

Esta incertidumbre puede ser decepcionante para quienes esperan con expectación la secuela de un universo que ha ido ganando más fuerza. Sin embargo, esta situación no es algo inusual en la industria vinculada al streaming. Blade Runner 2099 tendrá un alto valor de producción, lo que implica un periodo de posproducción más extenso para poner en práctica una propuesta que esté a la altura.