Ridley Scott regresa al género que lo consagró tras 8 años de ausencia: así es su nueva película

Ridley Scott es considerado uno de los mejores directores de la industria del cine. El popular cineasta ha dedicado su carrera a trabajar tanto como director como productor, dando vida a una amplia variedad de historias. Y su filmografía refleja su compromiso con las historias más elaboradas. Es cierto que también ha habido ciertas excepciones, ya que Thelma y Louise fue un filme único en su lista de películas que muchos otros rechazaron tras leer el guion.

Dicho esto, algunas de sus últimas dos películas se han inclinado hacia un perfil marcado por la épica histórica. Esto incluye su película biográfica de 2023, Napoleón, así como la secuela de la cinta protagonizada por Russell Crowe, Gladiador II. Aun así, Ridley Scott ha demostrado que no se limita a un solo género. A lo largo de su carrera, también ha explorado otro género al que volverá pronto.

El nuevo proyecto postapocalíptico de Ridley Scott

El próximo proyecto como director de Ridley Scott es The Dog Stars. Esta película lo devolverá al género de ciencia ficción que había abandonado desde Alien: Covenant. The Dog Stars es una adaptación de la novela homónima de Peter Heller que se publicó en 2012. La trama se centra en un mundo postapocalíptico donde un virus ha destruido a la mayor parte de la humanidad.

Solo unos pocos sobreviven, pero se enfrentan a grupos de carroñeros errantes. La historia se centra principalmente en un hombre llamado Hig, cuya esposa falleció a causa de la gripe. Hasta el momento, el reparto confirmado de The Dog Stars incluye a Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce y Benedict Wong. El estreno de The Dog Stars está previsto para 2026.

The Dog Stars supone una gran oportunidad para que Ridley Scott vuelva a la ciencia ficción. Si bien es cierto que no todo su trabajo en el género ha sido impecable, es el director que estuvo detrás de enormes fenómenos como Alien y Blade Runner. Es cierto que no existe ninguna garantía de que la adaptación de The Dog Stars vaya a ser tan exitosa como estas producciones, pero sigue siendo un regreso emocionante que podría dar mucho de qué hablar en el género de la ciencia ficción.